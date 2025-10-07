Укр Рус
7 октября, 15:34
2

Рис будет как в ресторане: элементарные секреты, с которыми любимый гарнир станет шедевром

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Приготовление идеального рассыпчатого риса зависит от мелочей, которые часто игнорируют.
  • Правильная посуда – половина секрета удачно приготовленного риса.

Приготовить идеальный рассыпчатый рис не так легко, как кажется. Все решают мелочи, о которых никто и не догадывается.

Рассыпчатость – главный критерий удачно приготовленного риса. Как его достичь рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Pysznosci.

Какие есть секреты для приготовления риса?

Прежде всего – правильную посуду. Используйте кастрюлю с толстым дном, так тепло равномерно распределится.

Также не стоит перемешивать рис, пока он не будет готовым. Иначе треснувшие зерна наберут влаги, и гарнир не будет рассыпаться.

Также не бойтесь экспериментировать со специями – они придадут блюду колорита.

А сварить рис поможет рецепт портала Cookpad.

Как сварить рис?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты
– стакан риса;
– стакан воды;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Промойте рис несколько раз, пока жидкость не станет прозрачной.
  2. Высыпьте его в кастрюлю и залейте водой в пропорции 1:1.
  3. Поставьте на средний огонь, перемешайте и накройте крышкой.
  4. Когда вода закипит, уменьшите огонь до минимума, посолите по вкусу, осторожно перемешайте и больше не касайтесь риса.
  5. Снова накройте крышкой и варите еще около 15 минут.
  6. После этого снимите кастрюлю с плиты и дайте рису настояться под крышкой еще 10 минут, чтобы он стал рыхлым и рассыпчатым.

Приятного аппетита!

