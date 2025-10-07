Рассыпчатость – главный критерий удачно приготовленного риса. Как его достичь рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Pysznosci.

Какие есть секреты для приготовления риса?

Прежде всего – правильную посуду. Используйте кастрюлю с толстым дном, так тепло равномерно распределится.

Также не стоит перемешивать рис, пока он не будет готовым. Иначе треснувшие зерна наберут влаги, и гарнир не будет рассыпаться.

Также не бойтесь экспериментировать со специями – они придадут блюду колорита.

А сварить рис поможет рецепт портала Cookpad.

Как сварить рис?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– стакан риса;

– стакан воды;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Промойте рис несколько раз, пока жидкость не станет прозрачной. Высыпьте его в кастрюлю и залейте водой в пропорции 1:1. Поставьте на средний огонь, перемешайте и накройте крышкой. Когда вода закипит, уменьшите огонь до минимума, посолите по вкусу, осторожно перемешайте и больше не касайтесь риса. Снова накройте крышкой и варите еще около 15 минут. После этого снимите кастрюлю с плиты и дайте рису настояться под крышкой еще 10 минут, чтобы он стал рыхлым и рассыпчатым.

Приятного аппетита!

Секрет обыденного блюда