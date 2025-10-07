Розсипчастість – головний критерій вдало приготованого рису. Як його досягнути розповідає 24 Канал з посиланням на портал Pysznosci.

Які є секрети для приготування рису?

Найперше – правильний посуд. Використовуйте каструлю з товстим дном, так тепло рівномірно розподілиться.

Також не варто перемішувати рис, поки він не буде готовим. Інакше тріснуті зерна наберуть вологи, і гарнір не буде розсипатися.

Також не бійтеся експериментувати зі спеціями – вони додадуть страві колориту.

А зварити рис допоможе рецепт порталу Cookpad.

Як зварити рис?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– склянка рису;

– склянка води;

– сіль до смаку.

Приготування:

Промийте рис кілька разів, доки рідина не стане прозорою. Висипте його в каструлю та залийте водою у пропорції 1:1. Поставте на середній вогонь, перемішайте й накрийте кришкою. Коли вода закипить, зменшіть вогонь до мінімуму, посоліть до смаку, обережно перемішайте й більше не торкайтесь рису. Знову накрийте кришкою та варіть ще близько 15 хвилин. Після цього зніміть каструлю з плити і дайте рису настоятися під кришкою ще 10 хвилин, щоб він став пухким і розсипчастим.

Смачного!

