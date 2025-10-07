Розсипчастість – головний критерій вдало приготованого рису. Як його досягнути розповідає 24 Канал з посиланням на портал Pysznosci.
Які є секрети для приготування рису?
Найперше – правильний посуд. Використовуйте каструлю з товстим дном, так тепло рівномірно розподілиться.
Також не варто перемішувати рис, поки він не буде готовим. Інакше тріснуті зерна наберуть вологи, і гарнір не буде розсипатися.
Також не бійтеся експериментувати зі спеціями – вони додадуть страві колориту.
А зварити рис допоможе рецепт порталу Cookpad.
Як зварити рис?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– склянка рису;
– склянка води;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Промийте рис кілька разів, доки рідина не стане прозорою.
- Висипте його в каструлю та залийте водою у пропорції 1:1.
- Поставте на середній вогонь, перемішайте й накрийте кришкою.
- Коли вода закипить, зменшіть вогонь до мінімуму, посоліть до смаку, обережно перемішайте й більше не торкайтесь рису.
- Знову накрийте кришкою та варіть ще близько 15 хвилин.
- Після цього зніміть каструлю з плити і дайте рису настоятися під кришкою ще 10 хвилин, щоб він став пухким і розсипчастим.
Смачного!
