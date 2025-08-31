Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Смачніший і корисніший за магазинний сік: варимо компот з яблук за простим рецептом
31 серпня, 23:03
2

Смачніший і корисніший за магазинний сік: варимо компот з яблук за простим рецептом

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Компот з яблук є простим у приготуванні і смачнішим за магазинні соки.
  • Рекомендовано використовувати яблука сорту "Білий налив" для отримання ароматного напою.

Компот з яблук – це напій, який і на свято доречний, і на щодень бажаний. Готувати його вкрай просто, а результат вийде точно смачнішим за магазинні соки.

Кілька яблук, прості кулінарні маніпуляції – і у вашому холодильнику вже ціла каструля холодного свіжого компоту. 24 Канал пропонує насолодитися чудовим та смачним напоєм за рецептом порталу Cookpad

Які яблука обрати для компоту? 


Чудовим вибором будуть яблука сорту "Білий налив". Вони дешеві, ароматні і напій з них виходить просто неймовірний. 

 

Як приготувати компот з яблук? 

  • Час:
  • Порцій: 8 

Інгредієнти
– 1 кілограм яблук;
– 4 літри води;
–  400 грамів цукру;
– 5 ягід смородини – для кольору. 

Приготування

  1. У каструлю наливаємо воду та ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Додаємо цукор і добре розмішуємо, варимо до повного розчинення.
  2. Яблука ретельно миємо, вирізаємо серцевину й нарізаємо часточками. Кладемо яблука разом із ягодами у каструлю, знову доводимо до кипіння і варимо напій 5 – 10 хвилин.
  3. Компот готовий. Його можна подавати одразу або охолодженим. 

Смачного!

Чи реально перевірити натуральність соку? 

  • Так, кожен може перевірити натуральність соку – для цього достатньо кількох порад.
  • Найкращий тест – з використанням соди, його легко можна провести вдома. 