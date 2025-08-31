Компот из яблок – это напиток, который и на праздник уместен, и на каждый день желанный. Готовить его крайне просто, а результат получится точно вкуснее магазинных соков.

Несколько яблок, простые кулинарные манипуляции – и в вашем холодильнике уже целая кастрюля холодного свежего компота. 24 Канал предлагает насладиться замечательным и вкусным напитком по рецепту портала Cookpad. Какие яблоки выбрать для компота?

Отличным выбором будут яблоки сорта "Белый налив". Они дешевые, ароматные и напиток из них получается просто невероятный. Как приготовить компот из яблок? Время :

: Порций: 8 Ингредиенты:

– 1 килограмм яблок;

– 4 литра воды;

– 400 граммов сахара;

– 5 ягод смородины – для цвета. Приготовление: В кастрюлю наливаем воду и ставим на огонь, доводим до кипения. Добавляем сахар и хорошо размешиваем, варим до полного растворения. Яблоки тщательно моем, вырезаем сердцевину и нарезаем дольками. Кладем яблоки вместе с ягодами в кастрюлю, снова доводим до кипения и варим напиток 5 – 10 минут. Компот готов. Его можно подавать сразу или охлажденным. Приятного аппетита! Реально ли проверить натуральность сока? Да, каждый может проверить натуральность сока – для этого достаточно нескольких советов.

Самый лучший тест – с использованием соды, его легко можно провести дома.