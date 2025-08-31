Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Вкуснее и полезнее магазинного сока: варим компот из яблок по простому рецепту
31 августа, 23:03
2

Вкуснее и полезнее магазинного сока: варим компот из яблок по простому рецепту

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Компот из яблок является простым в приготовлении и вкуснее магазинных соков.
  • Рекомендуется использовать яблоки сорта "Белый налив" для получения ароматного напитка.

Компот из яблок – это напиток, который и на праздник уместен, и на каждый день желанный. Готовить его крайне просто, а результат получится точно вкуснее магазинных соков.

Несколько яблок, простые кулинарные манипуляции – и в вашем холодильнике уже целая кастрюля холодного свежего компота. 24 Канал предлагает насладиться замечательным и вкусным напитком по рецепту портала Cookpad.

Какие яблоки выбрать для компота?


Отличным выбором будут яблоки сорта "Белый налив". Они дешевые, ароматные и напиток из них получается просто невероятный.

 

Как приготовить компот из яблок?

  • Время:
  • Порций: 8

Ингредиенты
– 1 килограмм яблок;
– 4 литра воды;
– 400 граммов сахара;
– 5 ягод смородины – для цвета.

Приготовление:

  1. В кастрюлю наливаем воду и ставим на огонь, доводим до кипения. Добавляем сахар и хорошо размешиваем, варим до полного растворения.
  2. Яблоки тщательно моем, вырезаем сердцевину и нарезаем дольками. Кладем яблоки вместе с ягодами в кастрюлю, снова доводим до кипения и варим напиток 5 – 10 минут.
  3. Компот готов. Его можно подавать сразу или охлажденным.

Приятного аппетита!

Реально ли проверить натуральность сока?

  • Да, каждый может проверить натуральность сока – для этого достаточно нескольких советов.
  • Самый лучший тест – с использованием соды, его легко можно провести дома.