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29 липня, 19:40
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Щоб була смачною та не розварилася: як варити кукурудзу з маслом

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Варена кукурудза є популярним сезонним продуктом.
  • Рецепт з маслом допомагає досягти ідеального результату при варінні.

Варена кукурудза – один з найкращих продуктових подарунків сезону. І з цим рецептом вона буде виходити просто-таки ідеальною.

Варена кукурудза – одна з найпростіших страв, однак навіть її можна вдосконалити за допомогою нехитрих маніпуляцій. 24 Канал радить випробувати спосіб приготування вареної кукурудзи з молоком і маслом, яким поділився портал "Час дій".

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Як зварити кукурудзу з маслом та молоком? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 4 качани кукурудзи;
– 2 склянки молока (3,2%);
– 120 грамів вершкового масла;
– 1 літр води;
– по дрібці солі та цукру. 

Приготування: 

  1. Качани очищаємо від листя та миємо під проточною водою.
  2. Воду доводимо до кипіння на середньому вогні, додаємо в неї решту інгредієнтів і добре перемішуємо. Знову чекаємо закипання та кладемо кукурудзу. 
  3. Варимо 20 – 25 хвилин, потім вимикаємо вогонь, накриваємо каструлю кришкою та залишаємо ще на 10 хвилин, щоб кукурудза ввібрала більше молока. 

Смачного!

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