Варена кукурудза – один з найкращих продуктових подарунків сезону. І з цим рецептом вона буде виходити просто-таки ідеальною.

Варена кукурудза – одна з найпростіших страв, однак навіть її можна вдосконалити за допомогою нехитрих маніпуляцій. 24 Канал радить випробувати спосіб приготування вареної кукурудзи з молоком і маслом, яким поділився портал "Час дій".

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Як зварити кукурудзу з маслом та молоком?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 качани кукурудзи;

– 2 склянки молока (3,2%);

– 120 грамів вершкового масла;

– 1 літр води;

– по дрібці солі та цукру.

Приготування:

Качани очищаємо від листя та миємо під проточною водою. Воду доводимо до кипіння на середньому вогні, додаємо в неї решту інгредієнтів і добре перемішуємо. Знову чекаємо закипання та кладемо кукурудзу. Варимо 20 – 25 хвилин, потім вимикаємо вогонь, накриваємо каструлю кришкою та залишаємо ще на 10 хвилин, щоб кукурудза ввібрала більше молока.

Смачного!

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