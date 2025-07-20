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20 липня, 10:14
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В кафе він коштує сотні гривень: як самому зробити хітовий лавандовий лимонад

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Лавандовий лимонад став популярним напоєм у соцмережах і громадських закладах.
  • Його можна приготувати вдома без зайвих витрат грошей та зусиль. 

Цей напій "розірвав" не лише соцмережі, а й громадські заклади. Поза домом за напій доведеться заплатити чималі гроші, тож краще зробити його на власній кухні.

Лимонад з лаванди – це не просто нові враження, а насолода самим літом, яку ви ніколи не забудете. Колоритний напій стане чудовою нагодою принести в будні щось нове й оригінальне, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok tanyashlikhtenko

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Рецепт лавандового лимонаду 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 5 столових ложок квіточок лаванди;
– 50 – 100 грамів цукру;
– 0,5 літра води для сиропу;
– половинка лимона;
– 0,5 газованої води;
– лаванда та лід у келих. 

Приготування

  1. Кидаємо квіти лаванди в півлітра окропу, додаємо цукор та варимо 5 хвилин на помірному вогні. Відставляємо охолоджуватися. 
  2. Потім проціджуємо сироп в графин. Половинку лимона нарізаємо кільцями та додаємо в графин, з решти в сироп вичавлюємо сік. 
  3. Додаємо до сиропу мінеральну воду. 
  4. Перед подачею кладемо в посуд лаванду та лід. 

Смачного!

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