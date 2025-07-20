В кафе він коштує сотні гривень: як самому зробити хітовий лавандовий лимонад
- Лавандовий лимонад став популярним напоєм у соцмережах і громадських закладах.
- Його можна приготувати вдома без зайвих витрат грошей та зусиль.
Цей напій "розірвав" не лише соцмережі, а й громадські заклади. Поза домом за напій доведеться заплатити чималі гроші, тож краще зробити його на власній кухні.
Лимонад з лаванди – це не просто нові враження, а насолода самим літом, яку ви ніколи не забудете. Колоритний напій стане чудовою нагодою принести в будні щось нове й оригінальне, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok tanyashlikhtenko.
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Рецепт лавандового лимонаду
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 5 столових ложок квіточок лаванди;
– 50 – 100 грамів цукру;
– 0,5 літра води для сиропу;
– половинка лимона;
– 0,5 газованої води;
– лаванда та лід у келих.
Приготування:
- Кидаємо квіти лаванди в півлітра окропу, додаємо цукор та варимо 5 хвилин на помірному вогні. Відставляємо охолоджуватися.
- Потім проціджуємо сироп в графин. Половинку лимона нарізаємо кільцями та додаємо в графин, з решти в сироп вичавлюємо сік.
- Додаємо до сиропу мінеральну воду.
- Перед подачею кладемо в посуд лаванду та лід.
Смачного!
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