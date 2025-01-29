Не викидати ж – як зварити розбите яйце: два методи від економних господинь

Повертаючись додому з продуктового магазину, покупці часто виявляють розбиті яйця. Однак, не варто хвилюватися, адже їх можна використати в різних рецептах – додати до тіста для млинців чи інших видів тіста, або ж приготувати яєчню чи омлет.

Але що робити, якщо яйця потрібні були для салату? Вихід є. 24 Канал з посиланням на UA.новини розповідає як зварити яйце, яке розбилося.

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Як зварити розбите яйце

Процес слід почати з видалення шкаралупи, яка могла потрапити до яєць. Потім яйця треба покласти у високу скляну склянку, яку потрібно попередньо змастити олією. Після цього її поставити в невелику каструлю, наповнену водою, переконавшись, що рівень води сягає однієї третини висоти склянки.

Так, імпровізована водяна баня дозволяє зварити ці яйця. Завдяки легкому кип'ятінню яйця у склянці досягають бажаної готовності. І хоча зовнішній вигляд буде непоказним, для додавання в салат чи начинку для пиріжків вони цілком згодяться.

А тріснуте?

Якщо ж яйця мають лише ознаки розтріскування, то варто акуратно покласти їх у каструлю з холодною водою і додати одну столову ложку солі. Після того, як вода закипить, залиште яйця варитися на 8 хвилин.

Додавання солі має вирішальне значення, оскільки допомагає запобігти витіканню білка зі шкаралупи в процесі варіння.

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