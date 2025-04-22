Її використовують дуже обачно: яка спеція найдорожча у світі і для чого її застосовують

Спеції – це обов'язковий компонент у приготуванні страв. Однак далеко не всі кожен з нас може собі дозволити.

Шафран вважають найдорожчою спецією у світі, адже його ціна становить 5 тисяч доларів за 450 грамів. Чому він такий дорогий та в яких рецептах його застосовують – розповідає 24 Канал.

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Шафран збирають вручну з квітів крокусу. Вони розцвітають лише на кілька тижнів восени, а для одного фунту (450 грамів) шафрану потрібні нитки понад 170 тисяч квіток. Тепер стає зрозуміло, чому вартість спеції така висока.

Шафран – дорога і рідкісна спеція / Фото Freepik

Його використовують для страв арабської, іспанської та, частково, європейської кухонь. 3 – 5 ниточок пряності додають у супи, соуси, випічку та десерти.

Втім, через надто високу ціну шафран не входить до повсякденного меню. Але дехто стверджує, що лише з шафраном можна відчути смак справжнього східного плову.

Опцій просто безліч: що робити з білками, які залишилися після випікання пасок.