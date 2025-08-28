Шашлик буде незабутнім: яке мʼясо обрати для походу на природу
- Найкраще м'ясо для шашлику – свиний ошийок, який є найм'якшою частиною свинини.
- Найпопулярніший соус до шашлику – кетчуп, але рекомендується сливовий соус, який легко готується і підходить до різних страв.
Літні дні добігають кінця, тож варто скористатися цією можливістю насолодитися теплою погодою та походом на природу. А оскільки без шашлику не обійдеться, важливо знати нюанси, з якими мʼясо буде неперевершеним.
Кулінарний шедевр від задовільного результату відрізняють маленькі, але такі важливі деталі. 24 Канал поспілкувався з кулінарною блогеркою anny.cooking та розпитав, яке мʼясо найкраще обирати для соковитого шашлику.
Читайте також Взимку кращого напою просто не існує: як легко заготувати ароматний томатний сік
Яке мʼясо обрати для смачного шашлику?
Найкраще мʼясо для шашлику – це свиний ошийок. Свинину я вживаю лише у вигляді шашлику,
– розповіла блогерка.
Це наймʼякша частина свинини, а маринування зробить її ще кращою. Курятину теж варто маринувати, навіть філе, в якому немає жиру – гарний маринад надасть мʼясу соковитості і ніжності.
Як приготувати шашлик зі свиного ошийка?
Час: 40 хвилин + маринування
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм свинячого ошийка;
– 500 грамів цибулі;
– 300 грамів помідорів;
– 1 зубчик часнику;
– 50 грамів солі;
– 25 грамів цукру;
– 1/2 чайної ложки меленого чорного перцю;
– 1 чайна ложка паприки;
– 1 чайна ложка меленого коріандру;
– 0,5 літра газованої води.
Приготування:
- М’ясо зачистіть від жиру та плівок, поріжте його зручними шматками.
- Цибулю перетріть руками із сіллю та невеликою кількістю цукру, вона повинна пустити сік.
- З’єднайте м’ясо з цибулею, додайте порізані помідори, приправте спеціями та залийте все мінеральною водою.
- Добре перемішайте, злегка притискаючи помідори, щоб вони випустили сік.
- Накрийте ємність кришкою або тарілкою так, аби м’ясо було повністю покрите маринадом.
- Залиште маринуватися щонайменше на 3 години або на ніч у холодильнику.
- Готуйте м’ясо на відкритому вогні до повної готовності.
Смачного!
З яким соусом подати мʼясо?
- Найпопулярніший варіант – кетчуп, але краще мʼясо смакуватиме з зі сливовим соусом.
- Він легкий у приготування та не потребує багато інгредієнтів.
- А ще його можна закрити на зиму та використовувати з будь-якими стравами.