Як не можна розбивати яйця: ці 2 помилки роблять навіть найдосвідченіші

Яйця відіграють вирішальну роль у незліченній кількості рецептів. Проте багато домашніх кулінарів можуть не знати про правильну техніку їх розбивання.

Є певні нюанси, які слід враховувати під час цього процесу. Як правильно розбивати сирі яйця розповідає 24 Канал з посиланням на Lady.

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Як не варто розбивати яйця

Ножем

Експерти попереджають, що використання ножа для розбивання яєць може призвести до значних ризиків для здоров'я. Сила ножа може розбити шкаралупу на дрібні частинки, які можуть потрапити в їжу. Видалення шкаралупи не тільки забирає багато часу, але й ускладнює процес приготування їжі.

Також використання ножа може порушити цілісність яєчного жовтка, що призведе до його розтікання по сковорідці та погіршить зовнішній вигляд готової страви.

Крім того, при використанні гострого ножа підвищується ризик травмування, оскільки збільшується ймовірність порізати пальці.

Об край посудини

Не варто розбивати сирі яйця і об край посуду. Така практика може призвести до розлиття яєць, що створить безлад на кухні.

Ще фахівці з безпеки застерігають від розбивання яєць об край каструлі чи сковорідки, яка на вогні. Це створює серйозний ризик опіків від бризок киплячої олії.

Як розбити сирі яйця правильно

Фахівці радять, що при розбиванні яйця найкраще бити його об рівну поверхню. Цей метод забезпечує рівномірний вплив на шкаралупу, сприяючи чистому розбиванню. Однак слід бути обережним: занадто сильний удар по яйцю може призвести до того, що яйце просто залишиться на столі.



Як правильно розбивати сирі яйця / Фото Unsplash

Треба уникати й використання тупого кінця або "носа" яйця для розбивання, оскільки ці ділянки є товстішими та можуть не розбитися належним чином.

Вдаривши об поверхню столу, розколіть шкаралупу великими пальцями.

Перелийте вміст яйця в заздалегідь підготовлену місткість.

Експерти радять використовувати окремий посуд для кожного яйця, щоб уникнути забруднення частинками шкаралупи в їжі. Така практика також дозволяє виявити зіпсовані яйця.

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