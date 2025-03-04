Хто правий – вічна дилема. Тож, як правильно зберігати помідори розповідає 24 Канал з посиланням на Useti.org.ua.

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Чи можна зберігати помідори в холодильнику

Переважна більшість шеф-кухарів вважають, що охолодження повністю дозрілих овочів не тільки подовжує термін їх зберігання, але й ніяк не впливає на їх смак.

При цьому експерти підкреслили, що в холодильнику слід зберігати лише повністю стиглі плоди. Незрілі помідори рекомендують тримати в теплому середовищі до повної стиглості, а тоді поміщати в холодильник.

До слова, найкращий метод зберігання – нарізати овочі й помістити їх у герметичний контейнер.



Чи можна зберігати помідори у холодильнику / Фото Unsplash

Отже, низькі температури шкідливі для недозрілих томатів. На відміну від них, стиглі томати не зазнають негативного впливу від охолодження, що свідчить про те, що зберігання їх у прохолодному середовищі не становить ризику для якості та смаку.

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