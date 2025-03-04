Кто прав – вечная дилемма. Поэтому, как правильно хранить помидоры рассказывает 24 Канал со ссылкой на Useti.org.ua.

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Можно ли хранить помидоры в холодильнике

Подавляющее большинство шеф-поваров считают, что охлаждение полностью созревших овощей не только продлевает срок их хранения, но и никак не влияет на их вкус.

При этом эксперты подчеркнули, что в холодильнике следует хранить лишь полностью спелые плоды. Незрелые помидоры рекомендуют держать в теплой среде до полной спелости, а тогда помещать в холодильник.

К слову, лучший метод хранения – нарезать овощи и поместить их в герметичный контейнер.



Можно ли хранить помидоры в холодильнике / Фото Unsplash

Итак, низкие температуры вредны для недозрелых томатов. В отличие от них, спелые томаты не испытывают негативного влияния от охлаждения, что свидетельствует о том, что хранение их в прохладной среде не представляет риска для качества и вкуса.

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