Мити чи не мити: як правильно вживати мʼясо, овочі, фрукти та ягоди
- М'ясо перед приготуванням мити не потрібно, адже бактерії знищує термічна обробка.
- Фрукти, овочі, лимони, ягоди та зелень потрібно мити або замочувати для видалення бактерій, пестицидів та паразитів.
Виявляється, далеко не всі продукти потрібно мити перед вживанням або приготуванням. Розбираємося, як не зашкодити собі та не заразитися паразитами.
Побутує думка, що абсолютно усі продукти потрібно мити, а робити це слід обовʼязково під проточною водою. Однак виявляється, що це далеко не панацея, і ризик не позбутися паразитів залишається. Які продукти варто мити і як це правильно робити – розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб vasyl_lukianov.
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Які продукти потрібно мити?
- Мʼясо
Мʼясо перед приготуванням мити не потрібно – всі бактерії знищить термічна обробка. А от якщо мʼясо сполоснути, тоді паразити розлетяться разом з краплями води під час смаження.
- Фрукти та овочі
Ці продукти миємо завжди, адже на їхній поверхні багато бактерій.
- Яйця
Для зберігання їх мити не можна, щоб не пошкодити захисну плівку. А ось перед безпосереднім використанням це буде не зайвим.
- Ягоди і зелень
Ці продукти краще не мити, а замочувати у солоній воді. На їх поверхні окрім пестицидів часто є паразити, які непомітні оку.
- Лимон
Цей фрукт миємо завжди. Для транспортування його обробляють воском та хімікатами, тому їх варто позбутися.
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