Ці спеції обожнює гречка: каша буде ароматною, смачною та сбалансованою

Гречка – це продукт, з яким насправді дуже цікаво працювати. З неї можна зробити хрусткий додаток до салатів, вона підходить як гарнір до багатьох м'ясних страв, а також як додатковий компонент навіть у десертах.

Якщо ви полюбляєте гречану кашу як гарнір до салатів, м'яса чи риби, то ви точно маєте свій безпрограшний рецепт. А чи знали ви, які спеції роблять гречку ідеальною? Вам знадобиться ця трійця спецій, щоб розкрити смак страви, пише сайт Євгена Клопотенка.

Як зварити гречку, щоб вона була ідеальною?

Якщо плануєте варити гречану крупу звичайним способом, тобто у каструлі з водою, то тут головне витримати правильні пропорції. У каструлю треба засипати гречку та залити її холодною водою у співвідношенні 1:2. Ставте гречку на середній вогонь та варіть без кришки. Можна також варити гречану крупу на мінімумі й з кришкою приблизно 20 хвилин, поки вона повністю не вбере воду. Коли варите, то не забудьте додати кілька дрібок солі на свій смак.

Які спеції додати до гречки, щоб довести її до смаку?

Є кілька всім нам відомих спецій, які дозволять розкрити смак гречки та зробити її ідеальним гарніром. По-перше, Євген Клопотенко радить не забувати про сіль та вершкове масло – це інгредієнти, які завжди варто додавати до гречки. По-друге, ідеальною приправою стане така трійця: кардамон, паличка кориці та зірочка бодяну.

На свій смак також можна поекспериментувати й додати, наприклад, духмяний та чорний перець, лавровий лист та бутони гвоздики. Завжди куштуйте те, що готуєте, щоб довести страву до ідеального балансу.

Чи треба замочувати гречку?

Є кілька варіантів того, як можна приготувати гречку. Хтось готує на вогні у воді, хтось надає перевагу мікрохвильовці, бо це швидко, а хтось замочує гречку. Чи треба її замочувати перед варінням? Тут вже вибір за вами. Як пише Food revolution, на відміну від багатьох цілозернових культур, гречану крупу замочувати не обов’язково. Але, якщо ви все ж хочете замочити гречку, то залишайте її буквально хвилин на 20 – 30.

Можна також залишити гречку у воді й на довше, наприклад, до 48 годин. Але тоді додайте в миску приблизно в 3 – 4 рази більше води. Після замочування бажано промити гречку під проточною водою.

