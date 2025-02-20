Такого ви не знали 100%: який "секретний" інгредієнт додати до дерунів, щоб вийшли ще смачнішими

Традиційний рецепт дерунів, відомий своїми простими інгредієнтами, які підкреслюють насичений смак смаженої картоплі та цибулі. Хоча оригінальна страва залишається улюбленою, багато хто шукає інноваційні варіації, щоб додати цікавинки.

Тому багато господинь експериментують з інгредієнтами, щоб здивувати своїх рідних. І серед всіх можливих варіантів виділяється один дуже цікавий, але смачнющий, інгредієнт. Про "секретний" компонент в дерунах розповідає 24 Канал з посиланням на Lady.

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Який інгредієнт додати до дерунів, щоб вийшли смачнішими

Помийте та очистьте картоплю перед тим, як натерти її на тертці. Щоб зберегти її яскравий колір, слід додати трохи лимонного соку. Дуже важливо видалити зайву рідину з натертої картоплі, оскільки це може негативно вплинути на смак і текстуру готової страви.

Додайте до суміші подрібнену цибулю для підсилення смаку. Для більш однорідної консистенції рекомендується натерти овочі на тертці. Тепер додайте невелику кількість часнику, пропущеного через прес. Не забудьте додати яйця, а також сіль та чорний мелений перець.

Тепер додавання "секретного" інгредієнта – копченого сиру. Цей інноваційний підхід у приготуванні дерунів стане приємним сюрпризом для сімей. Сир подрібніть на тертці та введіть до решти інгредієнтів. Після того як ви перемішаєте компоненти, можна відразу починати смаження на добре прогрітій сковорідці.

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