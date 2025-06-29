Натерти, нарізати чи прокрутити у мʼясорубці: як найкраще додавати цибулю у мʼясний фарш

Цибуля – обовʼязковий компонент при приготуванні страв з мʼясного фаршу. Однак не всі знають, в якому вигляді її найкраще додавати у заготовку.

Насправді спосіб додавання цибулі до мʼяса залежить від того, який фарш ви використовуєте. Як не наробити елементарних помилок та отримати ідеальний результат розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Скарбничка рецептів".

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Як правильно додавати цибулю до фаршу

Якщо ваше мʼясо прокручене через мʼясорубку – те саме потрібно повторити й з цибулею. Овоч пустить багато соку, тож усі смакові відтінки ваших котлеток будуть дуже виразними.

Цибуля робить фарш смачним та соковитим / Фото Pixabay

Але коли ви робите рубані котлети, то в цьому випадку цибулю краще нарізати ножем. Яким розміром – залежить виключно від ваших вподобань. Під час приготування обовʼязково накрийте пательню кришкою. Так вони пропаряться, і ви позбудетеся неприємного хрускоту та присмаку сирої цибулі.

Ці прості підказки зроблять ваші котлети довершеними та подарують рідним особливі відчуття.

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