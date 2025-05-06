Таке собі дозволить не кожен: яка найдорожча риба у світі і в якій країні вона популярна

Червона риба не для кожного є буденним продуктом, деякі її види мають ледь не космічну вартість. Кілограм такої риби може коштувати понад тисячу доларів.

Усі люблять поласувати червоною рибою, але є делікатес, який навряд чи доведеться спробувати кожному. Що це за риба – розповідає 24 Канал.

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Яка найдорожча риба у світі

Блакитний тунець наразі є найдорожчою рибою у світі. Ціна за кілограм його мʼяса сягає близько 1300 доларів. Хоча був випадок, коли за рибу вагою 222 кілограми заплатили 1,75 мільйона доларів.

Найдорожча риба у світі / Фото з відкритих джерел

Ця риба є популярною в Японії. Там її використовують у приготуванні суші та сашимі. Гостей країни часто запрошують скуштувати цей продукт, однак це задоволення не для кожного гаманця.

Особливо цінується тунець Bluefin – найбільший із сімейства, і водночас найбільш рідкісний. Через високий вміст білків та заліза, а також червоний колір його називають морською яловичиною. Цю рибу зазвичай продають на аукціоні, через що її ціна ще більше зростає.

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