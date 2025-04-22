Смаколик на всю родину: яєчні рогалики, які раніше робили тільки на свята

Сімейна трапеза – це завжди особлива атмосфера. Й інколи варто підсилювати її дійсно винятковими стравами.

Колись цими рогаликами прикрашали святковий стіл, але зараз вони доступні кожному. Трішки старання – і для ваших рідних ця трапеза запамʼятається на все життя, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт яєчних рогаликів

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 1 столова ложка картопляного крохмалю;

– 5 столових ложок сметани;

– пів чайної ложки куркуми;

– 1 плавлений сир;

– 150 грамів твердого сиру;

– 1 солодкий перець;

– 2 зубчики часнику;

– кріп, сіль та перець до смаку.

Приготування:

У глибокій мисці розбийте яйця, додайте сметану, крохмаль, куркуму й сіль. Збийте суміш до однорідності за допомогою вінчика. На добре розігрітій сковороді випікайте млинці з обох сторін до появи золотистої скоринки. Для начинки натріть твердий сир та плавлений сир на великій тертці. Болгарський перець наріжте дрібними кубиками, а часник і кріп подрібніть. Перець злегка обсмажте на сковорідці, поки він не стане м’якшим. Усі інгредієнти начинки з’єднайте в одній мисці, заправте сметаною та добре перемішайте. На кожен млинець викладіть порцію начинки, загорніть його у вигляді рогалика. Перед подачею посипте зверху свіжим кропом.

Смачного!

На всі випадки життя: запіканка з локшини та сиру, яка знайома усім ще зі школи.