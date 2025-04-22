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22 квітня, 23:06
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Смаколик на всю родину: яєчні рогалики, які раніше робили тільки на свята

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Сімейна трапеза – це завжди особлива атмосфера. Й інколи варто підсилювати її дійсно винятковими стравами.

Колись цими рогаликами прикрашали святковий стіл, але зараз вони доступні кожному. Трішки старання – і для ваших рідних ця трапеза запамʼятається на все життя, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт яєчних рогаликів

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 4 яйця;
– 1 столова ложка картопляного крохмалю;
– 5 столових ложок сметани;
– пів чайної ложки куркуми;
– 1 плавлений сир;
– 150 грамів твердого сиру;
– 1 солодкий перець;
– 2 зубчики часнику;
– кріп, сіль та перець до смаку.

Приготування

  1. У глибокій мисці розбийте яйця, додайте сметану, крохмаль, куркуму й сіль. Збийте суміш до однорідності за допомогою вінчика.
  2. На добре розігрітій сковороді випікайте млинці з обох сторін до появи золотистої скоринки.
  3. Для начинки натріть твердий сир та плавлений сир на великій тертці. Болгарський перець наріжте дрібними кубиками, а часник і кріп подрібніть.
  4. Перець злегка обсмажте на сковорідці, поки він не стане м’якшим.
  5. Усі інгредієнти начинки з’єднайте в одній мисці, заправте сметаною та добре перемішайте.
  6. На кожен млинець викладіть порцію начинки, загорніть його у вигляді рогалика. Перед подачею посипте зверху свіжим кропом.

Смачного!

На всі випадки життя: запіканка з локшини та сиру, яка знайома усім ще зі школи. 