Колись цими рогаликами прикрашали святковий стіл, але зараз вони доступні кожному. Трішки старання – і для ваших рідних ця трапеза запамʼятається на все життя, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт яєчних рогаликів
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 1 столова ложка картопляного крохмалю;
– 5 столових ложок сметани;
– пів чайної ложки куркуми;
– 1 плавлений сир;
– 150 грамів твердого сиру;
– 1 солодкий перець;
– 2 зубчики часнику;
– кріп, сіль та перець до смаку.
Приготування:
- У глибокій мисці розбийте яйця, додайте сметану, крохмаль, куркуму й сіль. Збийте суміш до однорідності за допомогою вінчика.
- На добре розігрітій сковороді випікайте млинці з обох сторін до появи золотистої скоринки.
- Для начинки натріть твердий сир та плавлений сир на великій тертці. Болгарський перець наріжте дрібними кубиками, а часник і кріп подрібніть.
- Перець злегка обсмажте на сковорідці, поки він не стане м’якшим.
- Усі інгредієнти начинки з’єднайте в одній мисці, заправте сметаною та добре перемішайте.
- На кожен млинець викладіть порцію начинки, загорніть його у вигляді рогалика. Перед подачею посипте зверху свіжим кропом.
Смачного!
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