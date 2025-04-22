Когда-то этими рогаликами украшали праздничный стол, но сейчас они доступны каждому. Немного старания – и для ваших родных эта трапеза запомнится на всю жизнь, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт яичных рогаликов

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 1 столовая ложка картофельного крахмала;

– 5 столовых ложек сметаны;

– пол чайной ложки куркумы;

– 1 плавленый сыр;

– 150 граммов твердого сыра;

– 1 сладкий перец;

– 2 зубчика чеснока;

– укроп, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

В глубокой миске разбейте яйца, добавьте сметану, крахмал, куркуму и соль. Взбейте смесь до однородности с помощью венчика. На хорошо разогретой сковороде выпекайте блины с обеих сторон до появления золотистой корочки. Для начинки натрите твердый сыр и плавленый сыр на крупной терке. Болгарский перец нарежьте мелкими кубиками, а чеснок и укроп измельчите. Перец слегка обжарьте на сковородке, пока он не станет мягче. Все ингредиенты начинки соедините в одной миске, заправьте сметаной и хорошо перемешайте. На каждый блинчик выложите порцию начинки, заверните его в виде рогалика. Перед подачей посыпьте сверху свежим укропом.

Приятного аппетита!

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