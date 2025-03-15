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15 березня, 09:56
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Вона стане улюбленим сніданком ваших рідних: готуємо апетитну яєчню з "зеленою" начинкою

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Яєчня – чи не найпопулярніший сніданок у світі. Якщо трішки постаратися, то навіть з неї можна створити справжній кулінарний шедевр.

Смачний та поживний сніданок можна приготувати без зайвих зусиль та турбот. Усе, що потрібно – кілька яєць, зелень та улюблені спеції, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Рецепт омлету з начинкою 

  • Час: 10 хвилин 
  • Порцій: 1

Інгредієнти
– 3 яйця;
– 50 грамів листя салату;
– шматочок вершкового масла;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Обережно відділяємо жовтки від білків. Солимо і перчимо білки і жовтки, потім окремо відбиваємо їх вінчиком до однорідності.
  2. Довільно ріжемо листя салату і змішуємо з білками.
  3. На розігрітій сковороді розтоплюємо шматочок вершкового масла і рівномірно розподіляємо по дну сковороди білки з салатом.
  4. Через хвилину-дві складаємо білковий рулетик, що зігнувся, до краю сковороди.
  5. Додаємо ще трохи вершкового масла і вливаємо на сковороду жовтки. Після хвилини об'єднуємо білковий рулетик з жовтками. 
  6. Подаємо з улюбленими овочами та м'ясними додатками. 

Смачного!

Обов'язково збережіть рецепт: смачна ковбаса на Великдень. 