15 березня, 09:56
Вона стане улюбленим сніданком ваших рідних: готуємо апетитну яєчню з "зеленою" начинкою
Яєчня – чи не найпопулярніший сніданок у світі. Якщо трішки постаратися, то навіть з неї можна створити справжній кулінарний шедевр.
Смачний та поживний сніданок можна приготувати без зайвих зусиль та турбот. Усе, що потрібно – кілька яєць, зелень та улюблені спеції, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.
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Рецепт омлету з начинкою
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 50 грамів листя салату;
– шматочок вершкового масла;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Обережно відділяємо жовтки від білків. Солимо і перчимо білки і жовтки, потім окремо відбиваємо їх вінчиком до однорідності.
- Довільно ріжемо листя салату і змішуємо з білками.
- На розігрітій сковороді розтоплюємо шматочок вершкового масла і рівномірно розподіляємо по дну сковороди білки з салатом.
- Через хвилину-дві складаємо білковий рулетик, що зігнувся, до краю сковороди.
- Додаємо ще трохи вершкового масла і вливаємо на сковороду жовтки. Після хвилини об'єднуємо білковий рулетик з жовтками.
- Подаємо з улюбленими овочами та м'ясними додатками.
Смачного!
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