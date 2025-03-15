Вона стане улюбленим сніданком ваших рідних: готуємо апетитну яєчню з "зеленою" начинкою

Яєчня – чи не найпопулярніший сніданок у світі. Якщо трішки постаратися, то навіть з неї можна створити справжній кулінарний шедевр.

Смачний та поживний сніданок можна приготувати без зайвих зусиль та турбот. Усе, що потрібно – кілька яєць, зелень та улюблені спеції, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Рецепт омлету з начинкою

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 50 грамів листя салату;

– шматочок вершкового масла;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Обережно відділяємо жовтки від білків. Солимо і перчимо білки і жовтки, потім окремо відбиваємо їх вінчиком до однорідності. Довільно ріжемо листя салату і змішуємо з білками. На розігрітій сковороді розтоплюємо шматочок вершкового масла і рівномірно розподіляємо по дну сковороди білки з салатом. Через хвилину-дві складаємо білковий рулетик, що зігнувся, до краю сковороди. Додаємо ще трохи вершкового масла і вливаємо на сковороду жовтки. Після хвилини об'єднуємо білковий рулетик з жовтками. Подаємо з улюбленими овочами та м'ясними додатками.

Смачного!

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