Вкусный и питательный завтрак можно приготовить без лишних усилий и забот. Все, что нужно – несколько яиц, зелень и любимые специи, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.
Не пропустите Скорлупа сама отпадет: лучшие лайфхаки для быстрой очистки яиц
Рецепт омлета с начинкой
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 50 граммов листьев салата;
– кусочек сливочного масла;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Осторожно отделяем желтки от белков. Солим и перчим белки и желтки, затем отдельно отбиваем их венчиком до однородности.
- Произвольно режем листья салата и смешиваем с белками.
- На разогретой сковороде растапливаем кусочек сливочного масла и равномерно распределяем по дну сковороды белки с салатом.
- Через минуту-две складываем белковый рулетик, согнувшийся, к краю сковороды.
- Добавляем еще немного сливочного масла и вливаем на сковороду желтки. После минуты объединяем белковый рулетик с желтками.
- Подаем с любимыми овощами и мясными добавками.
Приятного аппетита!
Обязательно сохраните рецепт: вкусная колбаса на Пасху.