Не вмикаючи плиту: готуємо яйце пашот у мікрохвильовій печі за 1 хвилину
- Яйце пашот можна приготувати у мікрохвильовці, використовуючи 1 яйце, склянку холодної води та чайну ложку оцту.
- Яйце потрібно вибити у склянку з водою та оцтом і поставити в мікрохвильовку на 1 хвилину.
Яйця – дуже корисний продукт, особливо у вареному вигляді. Однак для тих, кому вже проїлося традиційне варене яйця, варто поекспериментувати з яйцями пашот як смачною альтернативою.
Часто його приготування в каструлі – провальне. Набагато легше зробити це в мікрохвильовій печі. Як приготувати яйце пашот у мікрохвильовці показує 24 Канал з посиланням на канадську телеведучу Дженніфер Валентайн.
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Як приготувати яйце пашот у мікрохвильовій печі
Для цього знадобитися 1 яйце, 1 склянка з холодною водою та 1 чайна ложка оцту.
Спочатку в склянці холодної води розведіть оцет, а потім всередину просто вибийте яйце.
Склянку відразу поставте до мікрохвильової печі чітко на 1 хвилину.
Як це зробити: дивитися відео
Телеведуча підкреслила, що приготування яйця-пашот за цим методом є надзвичайно простим. Вдасться навіть новачкам на кухні.
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