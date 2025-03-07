Часто його приготування в каструлі – провальне. Набагато легше зробити це в мікрохвильовій печі. Як приготувати яйце пашот у мікрохвильовці показує 24 Канал з посиланням на канадську телеведучу Дженніфер Валентайн.

Читайте також Як не можна розбивати яйця: ці 2 помилки роблять навіть найдосвідченіші

Як приготувати яйце пашот у мікрохвильовій печі

Для цього знадобитися 1 яйце, 1 склянка з холодною водою та 1 чайна ложка оцту.

Спочатку в склянці холодної води розведіть оцет, а потім всередину просто вибийте яйце.

Склянку відразу поставте до мікрохвильової печі чітко на 1 хвилину.

Як це зробити: дивитися відео

Телеведуча підкреслила, що приготування яйця-пашот за цим методом є надзвичайно простим. Вдасться навіть новачкам на кухні.

А ви знаєте: як за лічені секунди порізати яйця на салат.