Колись це був найпопулярніший десерт: готуємо "Їжачки", які незаслужено стали забувати

Цей десерт для багатьох асоціюється з дитинством, але не кожен пригадає, коли готував його востаннє. Це варто виправити, адже "Їжачки" точно заслуговують на більшу кількість уваги.

Відроджувати традиції – це не тільки цікаво, а й дуже смачно. Принаймні, з цим десертом у вас буде саме такий кулінарний досвід, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт десерту "Їжачки"

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 5 яєць;

– 250 грамів вершкового масла;

– 100 грамів сметани;

– 1 чайна ложка соди;

– дрібка солі;

– до 1 склянки борошна;

– 200 – 250 грамів вафель;

– склянка цукру;

– 2 столові ложки какао;

– 4 – 5 столових ложок молока;

– вишня.

Приготування:

Відваріть яйця вкруту. Натріть жовтки на дуже дрібній тертці та викладіть їх у глибоку мисочку. Додайте до жовтків дрібку солі, сметану і трохи цукру (приблизно 1 ложку). Ретельно перемішайте до однорідності. Загасіть соду соком лимона або оцтом та додайте в миску. Розм'якшене вершкове масло додайте до маси, збийте і поступово додайте просіяне борошно. Замісіть тісто, яке має бути не дуже щільним і не липнути до рук. Відщипніть невеликий шматочок тіста і покладіть вишню в центр. Застеліть деко пергаментом або змастіть олією. Сформуйте кульки з тіста і викладіть їх на деко. Випікайте у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 20 хвилин. Для приготування шоколадної карамелі помістіть молоко, цукор і какао у невелику каструльку та поставте на вогонь. Подрібніть вафлі до стану крихти. Трохи охолоджені кульки занурте у карамель і обваляйте з усіх боків у крихті. Залиште до застигання.

Смачного!

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