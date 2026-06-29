Усі господині обожнюють закарпатський човлент: смачна страва на всю сімʼю без зусиль

Закарпатська кухня – це завжди особливий колорит. Коли ситість поєднується з дивовижним смаком, повз це просто неможливо пройти повз.

Якщо ідей для сімейної трапези немає, то вам точно варто спробувати закарпатський човлент. Велика порція ситної та пікантної насолоди точно припаде вам до смаку, розповідає Мирослава Пекарюк. Читайте також Кілька крапель – і сир довго залишатиметься свіжим: який секретний продукт робить магію Як приготувати закарпатський човлент? Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6 Інгредієнти:

– 350 грамів перлової крупи;

– 150 копчених ребер;

– 150 грамів копченої підчеревини;

– 150 грамів копченої ковбаси;

– 500 грамів свинини;

– 500 грамів готової білої квасолі;

– 2 цибулі;

– 2 моркви;

– 100 грамів томатної пасти;

– 100 грамів томатного соусу;

– 50 грамів сушених грибів;

– 1 столова ложка смальцю;

– сіль, перець, солодка паприка, чебрець. Вам це сподобається: дивіться відео Приготування: Для початку промиваємо перловку, а сушені гриби замочуємо в окропі й потім подрібнюємо. Свіжу свинину, копчені ребра, підчеревину та ковбасу нарізаємо порційними шматочками. На розтопленому смальці обсмажуємо подрібнену цибулю з морквою, додаємо свинину з підчеревиною і тушкуємо до золотавості. Наприкінці заправляємо засмажку сіллю, перцем, чебрецем, щедрою порцією солодкої паприки, томатною пастою та соусом. Формувати страву найкраще в глибокому казані або глиняних горщиках. Викладаємо шарами м'ясо-овочеву засмажку, копчені ребра з ковбасою, перловку, готову білу квасолю та гриби. Заливаємо все гарячою водою разом із грибним настоєм, щоб рідина покривала крупу на два пальці. Накриваємо кришкою і запікаємо при 180 градусів до повного розм'якшення перловки, після чого даємо човленту трохи настоятися перед подачею.