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25 липня, 20:11
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Справжній скарб цього літа: закуска з кабачків, яка миттю зникає зі столу

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Кабачки є універсальним інгредієнтом, що гарантує успіх будь-якого рецепта.
  • Закуска з курочкою та соусом зникає зі столу за лічені хвилини.

Кабачки настільки універсальні, що будь-який рецепт з ними просто приречений на успіх. Кілька додатків – і на вашому столі вже справжній шедевр.

Ця закуска стане приємним сюрпризом навіть для досвідчених господинь, які вже встигли побачити багато шедеврів. Спробуйте лише раз, і ви відкриєте справжній скарб літа, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

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Як приготувати смачну закуску з кабачків? 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
–  2 невеликих кабачки;
– дрібка солі;
– 100 грамів копченої курятини;
– 70 грамів вершкового крем-сиру;
– 70 грамів майонезу;
– перець та спеції до смаку. 

Приготування

  1. Кабачки миємо, нарізаємо кружечками, солимо та перчимо.
  2. Обсмажуємо до золотистого кольору. 
  3. Курку дрібно нарізаємо. Змішуємо з майонезом та крем-сиром. 
  4. Викладаємо по чайній ложці начинки на кожен кружечок кабачка. 

Смачного!

Краще за магазинний: готуємо японський майонез з Ектором. 