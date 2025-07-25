25 липня, 20:11
Справжній скарб цього літа: закуска з кабачків, яка миттю зникає зі столу
Основні тези
- Кабачки є універсальним інгредієнтом, що гарантує успіх будь-якого рецепта.
- Закуска з курочкою та соусом зникає зі столу за лічені хвилини.
Кабачки настільки універсальні, що будь-який рецепт з ними просто приречений на успіх. Кілька додатків – і на вашому столі вже справжній шедевр.
Ця закуска стане приємним сюрпризом навіть для досвідчених господинь, які вже встигли побачити багато шедеврів. Спробуйте лише раз, і ви відкриєте справжній скарб літа, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".
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Як приготувати смачну закуску з кабачків?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 невеликих кабачки;
– дрібка солі;
– 100 грамів копченої курятини;
– 70 грамів вершкового крем-сиру;
– 70 грамів майонезу;
– перець та спеції до смаку.
Приготування:
- Кабачки миємо, нарізаємо кружечками, солимо та перчимо.
- Обсмажуємо до золотистого кольору.
- Курку дрібно нарізаємо. Змішуємо з майонезом та крем-сиром.
- Викладаємо по чайній ложці начинки на кожен кружечок кабачка.
Смачного!
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