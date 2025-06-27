Найкраща закуска літа: готуємо пікантні кабачки зі спеціями
- Пікантні кабачки стануть ідеальним доповненням столу на кожен день.
- Для їх приготування потрібні елементарні інгредієнти та кілька хвилин.
З кабачків можна приготувати усе що завгодно. Це найкращий літній продукт, який здатен здивувати цілим різноманіттям смаків.
Гостра закуска з кабачків неодмінно вас вразить. Втім, якщо ви не дуже полюбляєте надто гострі страви, то відрегулюйте кількість спецій на власний смак, інформує 24 Канал.
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Рецепт гострої закуски з кабачків
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів кабачків;
– 1/2 чайної ложки меленого гострого перцю;
– 1 столова ложка меленої паприки;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– сіль до смаку.
Приготування:
Ретельно промийте кабачки та наріжте їх брусочками.
Перекладіть нарізані кабачки в глибоку миску, додайте сіль, паприку та оливкову олію. Добре перемішайте, щоб кожен шматочок рівномірно вкрився спеціями.
Викладіть овочі на деко, застелене пергаментним папером, і запікайте в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці близько 10 хвилин.
Смачного!
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