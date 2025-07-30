Ця універсальна закуска не лише освіжає під час пікніка на свіжому повітрі, а й обіцяє прикрасити будь-яке святкове застілля. Мовиться про малосольні огірочки.

Рецепт дуже швидкий і простий, а результат вражає смаком. Як приготувати таку закуску з огірків, розповідає 24 Канал з посиланням на UA.Press. Читайте також Його величність сама вершковість: готуємо паштет, який захочеться їсти просто ложкою Яку закуску зробити з огірків? Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 500 грамів огірків;

– 3 – 4 зубки часнику;

– пучок кропу;

– 0,5 чайної ложки солі;

– перець чорний – на смак;

– 1 чайна ложка цукру;

– 2 столові ложки рослинної олії;

– 1 столова ложка яблучного оцту. Приготування: Огірки помийте, видаліть непотрібне, розріжте навпіл уздовж і навпіл поперек.

Додайте часник на смак та улюблену зелень. Тепер сіль, перець та цукор.

Далі додайте рослинну олію без запаху та яблучний оцет. Все перемішайте.

Буде одразу смачно, але для ще кращого результату дайте закусці постояти в холодильнику 1 – 2 години. Готово! Теж приготуйте: кавуновий салат від Джеймі Олівера.