30 липня, 12:21
Як знаменита бита редиска, але краще: швидка закуска з огірків на щодень
Основні тези
- Влітку особливо хочеться свіжих та простих закусок до основної страви. Ідеальним варіантом стануть ці огірочки.
- Вони виходять хрумкими, в міру соленими та пікантними. На природу чи до святкового столу – те, що треба.
Ця універсальна закуска не лише освіжає під час пікніка на свіжому повітрі, а й обіцяє прикрасити будь-яке святкове застілля. Мовиться про малосольні огірочки.
Рецепт дуже швидкий і простий, а результат вражає смаком. Як приготувати таку закуску з огірків, розповідає 24 Канал з посиланням на UA.Press.
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Яку закуску зробити з огірків?
- Час: 20 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 500 грамів огірків;
– 3 – 4 зубки часнику;
– пучок кропу;
– 0,5 чайної ложки солі;
– перець чорний – на смак;
– 1 чайна ложка цукру;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– 1 столова ложка яблучного оцту.
Приготування:
- Огірки помийте, видаліть непотрібне, розріжте навпіл уздовж і навпіл поперек.
- Додайте часник на смак та улюблену зелень. Тепер сіль, перець та цукор.
- Далі додайте рослинну олію без запаху та яблучний оцет. Все перемішайте.
- Буде одразу смачно, але для ще кращого результату дайте закусці постояти в холодильнику 1 – 2 години.
Готово!
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