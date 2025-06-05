Замість морозива: десерт "Полуничний захват" – насолода з трьох інгредієнтів

Полуничні десерти – це окремий вид кулінарного задоволення. Вони прості у приготуванні, а смак дарують просто неймовірний.

Цей десерт має всі шанси на те, щоб стати хітом полуничного сезону. Лише кілька інгредієнтів та мінімум часу потрібно для того, щоб відчути глибину насолоди від улюбленої ягоди, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

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Рецепт десерту "Полуничний захват"

Час : 15 хвилин + 2 години

: 15 хвилин + 2 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів полуниці;

– 60 грамів цукру;

– 2 яєчні білки.

Приготування:

Полуницю миємо, забираємо плодоніжки та невеличкими шматочками. Ставимо у морозилку на 2 години. Прогріваємо білки з цукром на водяній бані. З білків повинна піти пара, а цукор повинен розчинитися. Суміш повинна бути гарячою, але не обпікати. Подрібнюємо полуницю у блендері до крихти. Холодні білки вливаємо до полуниці і збиваємо міксером 5 хвилин. Подаємо порційно у креманках.

Смачного!

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