3 квітня, 14:16
Так легко, а як соковито: запікаємо форель у духовці з прянощами
Запечена форель у духовці – не тільки вишукана страва, а й справжнє задоволення гурманів. Ця риба чудово поєднується з різноманітними гарнірами та соусами.
Приготувати запечену рибу в духовці нескладно – досить правильно її вибрати, додати улюблені спеції та запекти з лимоном. Рецептом смачної й соковитої запеченої форелі ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Запечена форель у духовці
- Час: 40 хвилин
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 2 форелі свіжі;
– 2 цибулі;
– 1 лимон;
– 1/2 чайної ложки материнки;
– 1/2 чайної ложки часнику сушеного;
– 2 столові ложки солі;
– 1/4 чайні ложки чорного перцю;
– 1 столова ложка олії.
Приготування:
- Почистьте і випатрайте рибу. Натріть її ззовні та зсередини олією, посипте чорним перцем, часником та материнкою.
- Почистьте цибулю, наріжте її кільцями. У формі для запікання викладіть подушку з цибулі.
- Вимийте лимон, наріжте його скибочками.
- Покладіть форель на цибулину подушку. Всередину кожної риби покладіть скибочки лимона.
- Запікайте форель у духовці за температури 180 градусів упродовж 20 – 25 хвилин. Ваша рибка готова.
Смачного!
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