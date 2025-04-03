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3 квітня, 14:16
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Так легко, а як соковито: запікаємо форель у духовці з прянощами

Марта Касіянчук

Запечена форель у духовці – не тільки вишукана страва, а й справжнє задоволення гурманів. Ця риба чудово поєднується з різноманітними гарнірами та соусами.

Приготувати запечену рибу в духовці нескладно – досить правильно її вибрати, додати улюблені спеції та запекти з лимоном. Рецептом смачної й соковитої запеченої форелі ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Запечена форель у духовці

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 8

Інгредієнти:
– 2 форелі свіжі;
– 2 цибулі;
– 1 лимон;
– 1/2 чайної ложки материнки;
– 1/2 чайної ложки часнику сушеного;
– 2 столові ложки солі; 
– 1/4 чайні ложки чорного перцю; 
– 1 столова ложка олії.

Приготування:

  1. Почистьте і випатрайте рибу. Натріть її ззовні та зсередини олією, посипте чорним перцем, часником та материнкою.
     
  2. Почистьте цибулю, наріжте її кільцями. У формі для запікання викладіть подушку з цибулі.
     
  3. Вимийте лимон, наріжте його скибочками.
     
  4. Покладіть форель на цибулину подушку. Всередину кожної риби покладіть скибочки лимона.
     
  5. Запікайте форель у духовці за температури 180 градусів упродовж 20 – 25 хвилин. Ваша рибка готова.

Смачного!

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