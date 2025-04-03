Так легко, а як соковито: запікаємо форель у духовці з прянощами

Запечена форель у духовці – не тільки вишукана страва, а й справжнє задоволення гурманів. Ця риба чудово поєднується з різноманітними гарнірами та соусами.

Приготувати запечену рибу в духовці нескладно – досить правильно її вибрати, додати улюблені спеції та запекти з лимоном. Рецептом смачної й соковитої запеченої форелі ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba. Читайте також Жодного м'яса і яєць: готуємо смачні й ситні пісні котлетки Запечена форель у духовці Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 8 Інгредієнти:

– 2 форелі свіжі;

– 2 цибулі;

– 1 лимон;

– 1/2 чайної ложки материнки;

– 1/2 чайної ложки часнику сушеного;

– 2 столові ложки солі;

– 1/4 чайні ложки чорного перцю;

– 1 столова ложка олії. Приготування: Почистьте і випатрайте рибу. Натріть її ззовні та зсередини олією, посипте чорним перцем, часником та материнкою.

Почистьте цибулю, наріжте її кільцями. У формі для запікання викладіть подушку з цибулі.

Вимийте лимон, наріжте його скибочками.

Покладіть форель на цибулину подушку. Всередину кожної риби покладіть скибочки лимона.

Запікайте форель у духовці за температури 180 градусів упродовж 20 – 25 хвилин. Ваша рибка готова. Смачного! Теж приготуйте: класичний рецепт Окрошки зі сметаною та кефіром.