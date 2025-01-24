24 січня 2025, 17:39
Запечена картопля з беконом: неймовірна смакота на вечерю
Запечена картопля з беконом є чудовим варіантом для тих, хто шукає ідеї для вечері. Кращого поєднання для сімейної трапези й не придумати.
Ви тільки уявіть – хрустка скоринка, ніжні шматочки бекону та соковитий помідор. 24 Канал з посиланням на ElegantWoman ділиться рецептом запеченої картоплі з беконом.
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Запечена картопля з беконом
- Час: 1 година
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 2 картоплини;
– 50 грамів сиров'яленого бекону;
– 1 помідор;
– 1 столова ложка майонезу;
– сіль, перець – до смаку.
Приготування:
- Виберіть рівну картоплю, добре помийте й просушіть її. Не чистьте від шкірки.
- Візьміть картоплину й зробіть в ній поперечні надрізи. Тільки надрізайте не до кінця картоплини.
- Бекон наріжте тоненькими смужками, а помідор – кружечками. Візьміть картоплину й покладіть у кожен надріз по шматочку бекону, чергуючи зі скибочками помідора.
- Зверху нафаршировану картоплину треба змазати майонезом. Також за бажанням можете посипати її твердим сиром.
- Покладіть її у форму для запікання, застелену пергаментом та поставте у розігріту до 200 градусів духовку. Запікайте картоплю протягом 40 хвилин. Готову страву подавайте до столу гарячою.
Смачного!
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