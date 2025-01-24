Запечена картопля з беконом: неймовірна смакота на вечерю

Запечена картопля з беконом є чудовим варіантом для тих, хто шукає ідеї для вечері. Кращого поєднання для сімейної трапези й не придумати.

Ви тільки уявіть – хрустка скоринка, ніжні шматочки бекону та соковитий помідор. 24 Канал з посиланням на ElegantWoman ділиться рецептом запеченої картоплі з беконом. Читайте також Ностальгійна закуска: найлінивіший рецепт сосисок в тісті, які перенесуть в безтурботне минуле Запечена картопля з беконом Час: 1 година

1 година Порції: 2 Інгредієнти:

– 2 картоплини;

– 50 грамів сиров'яленого бекону;

– 1 помідор;

– 1 столова ложка майонезу;

– сіль, перець – до смаку. Приготування: Виберіть рівну картоплю, добре помийте й просушіть її. Не чистьте від шкірки.

Візьміть картоплину й зробіть в ній поперечні надрізи. Тільки надрізайте не до кінця картоплини.

Бекон наріжте тоненькими смужками, а помідор – кружечками. Візьміть картоплину й покладіть у кожен надріз по шматочку бекону, чергуючи зі скибочками помідора.

Зверху нафаршировану картоплину треба змазати майонезом. Також за бажанням можете посипати її твердим сиром.

Покладіть її у форму для запікання, застелену пергаментом та поставте у розігріту до 200 градусів духовку. Запікайте картоплю протягом 40 хвилин. Готову страву подавайте до столу гарячою. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і пасту з креветками.