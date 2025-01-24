Вы только представьте – хрустящая корочка, нежные кусочки бекона и сочный помидор. 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman делится рецептом запеченного картофеля с беконом.

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Запеченный картофель с беконом

Время: 1 час

1 час Порции: 2

Ингредиенты:

– 2 картофелины;

– 50 граммов сыровяленого бекона;

– 1 помидор;

– 1 столовая ложка майонеза;

– соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Выберите ровную картошку, хорошо помойте и просушите ее. Не чистите от кожуры.

Возьмите картофелину и сделайте в ней поперечные надрезы. Только надрезайте не до конца картофелины.

Бекон нарежьте тоненькими полосками, а помидор – кружочками. Возьмите картофелину и положите в каждый надрез по кусочку бекона, чередуя с ломтиками помидора.

Сверху нафаршированную картофелину надо смазать майонезом. Также по желанию можете посыпать ее твердым сыром.

Положите ее в форму для запекания, застеленную пергаментом и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте картофель в течение 40 минут. Готовое блюдо подавайте к столу горячим.

Приятного аппетита!

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