21 лютого, 08:55
Ідеально золотиста та дуже смачна: Ектор розповів, як запікає картоплю – просто і геніально
Запечена картопелька – один з найпопулярніших інгредієнтів в усьому світі. І головне для успіху цієї страви знайти правильний баланс.
Кулінарна майстерність – це вміння створити щось дивовижне навіть з найпростішої страви. І ця запечена картопелька від Ектора вкотре це доводить. 24 Канал рекомендує скористатися рецептом, яким знаменитий шеф поділився у своєму інстаграмі, та відчути новий рівень улюбленого гарніру.
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Рецепт запеченої картоплі
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– олія;
– сіль та перець до смаку;
– кріп;
– часник.
Приготування:
- Почистіть картоплю, відваріть її та злийте воду.
- Налийте олію у форму і помістіть її в розігріту духовку, доки олія не закипить.
- Покладіть картоплю в гарячу олію, приправте сіллю та перцем.
- Подрібніть кріп і часник, змішайте їх з олією і полийте картоплю.
- Запікайте до утворення золотистої скоринки.
Смачного!
Однозначна відповідь: чи варто мити м'ясо перед приготуванням.