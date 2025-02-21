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21 лютого, 08:55
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Ідеально золотиста та дуже смачна: Ектор розповів, як запікає картоплю – просто і геніально

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Запечена картопелька – один з найпопулярніших інгредієнтів в усьому світі. І головне для успіху цієї страви знайти правильний баланс.

Кулінарна майстерність – це вміння створити щось дивовижне навіть з найпростішої страви. І ця запечена картопелька від Ектора вкотре це доводить. 24 Канал рекомендує скористатися рецептом, яким знаменитий шеф поділився у своєму інстаграмі, та відчути новий рівень улюбленого гарніру. 

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Рецепт запеченої картоплі 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– олія;
– сіль та перець до смаку;
– кріп;
– часник. 

Приготування

  1. Почистіть картоплю, відваріть її та злийте воду.
  2. Налийте олію у форму і помістіть її в розігріту духовку, доки олія не закипить.
  3. Покладіть картоплю в гарячу олію, приправте сіллю та перцем.
  4. Подрібніть кріп і часник, змішайте їх з олією і полийте картоплю.
  5. Запікайте до утворення золотистої скоринки.

Смачного!

Однозначна відповідь: чи варто мити м'ясо перед приготуванням. 