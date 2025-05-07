Для гаманця радість, а готується елементарно: ситна запіканка з кабачків

Кабачкова запіканка – це чудова кулінарна пропозиція, яка є ідеальним варіантом вечері для всієї родини. Ця ароматна страва не лише приємна на смак, але й економна для гаманця.

Ще й готується за лічені хвилини. Рецептом ситної кабачкової запіканки ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @polli_cooking. Читайте також Ніжний, ароматний і ситний: сніданок за 5 хвилин, який Ектор готує щоранку Запіканка з кабачків Час: 1 година

1 година Порції: 4 Інгредієнти:

– 500 грамів кабачків;

– 100 грамів сиру;

– 2 яйця;

– 100 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– сіль, часник, перець – на смак. Приготування: Кабачок та сир натріть на терці та додайте всі інші інгредієнти.

Перемішайте масу до однорідності та перекладіть в форму для запікання.

Відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 40 – 45 хвилин до утворення золотистої скоринки.

Після того, як дістали запіканку дайте їй трішки охолонути та стабілізуватись. Смачного! Цікаво: як приготувати ідеальні сирники.