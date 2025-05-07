7 травня, 17:30
Для гаманця радість, а готується елементарно: ситна запіканка з кабачків
Кабачкова запіканка – це чудова кулінарна пропозиція, яка є ідеальним варіантом вечері для всієї родини. Ця ароматна страва не лише приємна на смак, але й економна для гаманця.
Ще й готується за лічені хвилини. Рецептом ситної кабачкової запіканки ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @polli_cooking.
Читайте також Ніжний, ароматний і ситний: сніданок за 5 хвилин, який Ектор готує щоранку
Запіканка з кабачків
- Час: 1 година
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів кабачків;
– 100 грамів сиру;
– 2 яйця;
– 100 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– сіль, часник, перець – на смак.
Приготування:
- Кабачок та сир натріть на терці та додайте всі інші інгредієнти.
- Перемішайте масу до однорідності та перекладіть в форму для запікання.
- Відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 40 – 45 хвилин до утворення золотистої скоринки.
- Після того, як дістали запіканку дайте їй трішки охолонути та стабілізуватись.
Смачного!
Цікаво: як приготувати ідеальні сирники.