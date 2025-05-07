Ще й готується за лічені хвилини. Рецептом ситної кабачкової запіканки ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @polli_cooking.

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Запіканка з кабачків

  • Час: 1 година
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 500 грамів кабачків;
– 100 грамів сиру;
– 2 яйця;
– 100 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– сіль, часник, перець – на смак.

Приготування:

  1. Кабачок та сир натріть на терці та додайте всі інші інгредієнти.
  2. Перемішайте масу до однорідності та перекладіть в форму для запікання.
  3. Відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 40 – 45 хвилин до утворення золотистої скоринки.
  4. Після того, як дістали запіканку дайте їй трішки охолонути та стабілізуватись.

Смачного!

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