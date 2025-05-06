Омлет з помідорами та лососем від Ектора / Фото healthygreenkitchen

Попри ранкову метушню, можна приготувати смачну та поживну їжу, щоб зарядитися енергією на весь день. Омлет з помідорами та лососем стане ідеальним варіантом для такого сніданку.