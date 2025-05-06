На його приготування знадобиться всього 5 хвилин. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на відомого шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво.
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Омлет з помідорами та лососем від Ектора
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– яйця;
– томати;
– крем-сир;
– спеції – на смак;
– слабосолоний лосось.
Як приготувати такий сніданок: дивіться відео
Приготування:
- Збийте яйця до однорідності. Приготуйте омлет на сковорідці.
- Наріжте томати кружечками, намажте їх крем-сиром і викладіть на омлет.
- Посипте улюбленими спеціями та додайте шматочки слабосолоного лосося.
- Складаємо омлет навпіл, наче тост – і готово.
Смачного!