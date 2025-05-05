Ресторатор та food-блогер Міша Кацурін поділився рецептом котлети по-київськи, передає 24 Канал. Спробуйте приготувати соковиту страву й ви!
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Котлета по-київськи – рецепт
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1 куряче філе;
– куряча кістка – за бажанням;
– 2 яйця;
– 0,5 склянки борошна;
– 0,5 склянки сухарів панко;
– 1 літр олії соняшникової для смаження;
– 2 столові ложки вершкового масла;
– часник – на смак;
– пучок кропу;
– сіль – на смак.
Як приготувати котлету по-київськи: дивіться відео
Приготування:
- Для початку підготуйте начинку для майбутньої котлети – вершкове масло з часником, сіллю та кропом перебийте до однорідності.
- За допомогою харчової плівки сформуйте ковбаску й помістіть до морозильної камери.
- Підготуйте куряче філе і сформуйте котлету – розріжте посередині і розкрийте, як книжку. Відбийте, посоліть, поперчіть.
- Закрутіть в м'ясний рулет вершкове масло з відвареною кісткою та сформуйте за допомогою плівки гарну котлету. Перемістіть в морозильну камеру.
- Після того, як котлета замерзне, запаніруйте її у борошні, яйці та сухарях панко.
- Смажте в дуже гарячій олії до рум'яної скоринки й доведіть до готовності в духовці. Приблизно 15 хвилин, при температурі 180 градусів.
- Смажену ніжку, за бажанням, прикрасьте декоративною серветкою та подавайте з гарніром та салатом.
Смачного!
Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і камамбер фрі, як в McDonald's.