Ресторатор и food-блогер Миша Кацурин поделился рецептом котлеты по-киевски, передает 24 Канал. Попробуйте приготовить сочное блюдо и вы!
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Котлета по-киевски – рецепт
- Время: 1 час 30 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 1 куриное филе;
– куриная кость – по желанию;
– 2 яйца;
– 0,5 стакана муки;
– 0,5 стакана сухарей панко;
– 1 литр масла подсолнечного для жарки;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– чеснок – по вкусу;
– пучок укропа;
– соль – по вкусу.
Как приготовить котлету по-киевски: смотрите видео
Приготовление:
- Для начала подготовьте начинку для будущей котлеты – сливочное масло с чесноком, солью и укропом перебейте до однородности.
- С помощью пищевой пленки сформируйте колбаску и поместите в морозильную камеру.
- Подготовьте куриное филе и сформируйте котлету – разрежьте посередине и раскройте, как книжку. Отбейте, посолите, поперчите.
- Закрутите в мясной рулет сливочное масло с отваренной костью и сформируйте с помощью пленки красивую котлету. Переместите в морозильную камеру.
- После того, как котлета замерзнет, запанируйте ее в муке, яйце и сухарях панко.
- Жарьте в очень горячем масле до румяной корочки и доведите до готовности в духовке. Примерно 15 минут, при температуре 180 градусов.
- Жареную ножку, по желанию, украсьте декоративной салфеткой и подавайте с гарниром и салатом.
Приятного аппетита!
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