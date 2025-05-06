На его приготовление понадобится всего 5 минут. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на известного шеф-повара Эктора Хименеса-Браво.
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Омлет с помидорами и лососем от Эктора
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– яйца;
– томаты;
– крем-сыр;
– специи – по вкусу;
– слабосоленый лосось.
Как приготовить такой завтрак: смотрите видео
Приготовление:
- Взбейте яйца до однородности. Приготовьте омлет на сковородке.
- Нарежьте томаты кружочками, намажьте их крем-сыром и выложите на омлет.
- Посыпьте любимыми специями и добавьте кусочки слабосоленого лосося.
- Складываем омлет пополам, как тост – и готово.
Приятного аппетита!
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