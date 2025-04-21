Дешево, практично та неймовірно смачно: рецепт "тієї самої" запіканки з локшиною і сиром
Запіканки – це справжній подарунок для заклопотаних господинь. Готувати їх нескладно, а зникають вони завжди на "Ура!".
Смак цієї запіканки точно знайомий кожному з дитинства. Ваші рідні точно втішаться, коли побачать її на столі, а ви не залишатимете усіх сил на кухні для приготування смачної вечері, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт запіканки з локшини та сиру
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 700 грамів сиру;
– 4 яєчні жовтки;
– 100 мілілітрів сметани;
– 200 грамів цукру;
– 5 грамів ванільного цукру;
– дрібка солі;
– 200 грамів локшини;
– 30 грамів вершкового масла;
– панірувальні сухарі;
– лимонна цедра до смаку.
Приготування:
- Зваріть локшину в підсоленій воді до повної готовності.
- У глибокій мисці змішайте сир із жовтками, додайте сіль, лимонну цедру, цукор, ванільний цукор і сметану. Збивайте до утворення гладкої, однорідної маси.
- Додайте до сирної суміші охолоджену локшину й ретельно перемішайте.
- Форму для запікання змастіть вершковим маслом і притрусіть панірувальними сухарями.
- Викладіть отриману масу у форму, верх змастіть яєчним жовтком.
- Випікайте страву в духовці, розігрітій до 160 – 170 градусів, упродовж 40 – 50 хвилин, поки не з’явиться апетитна рум’яна скоринка.
Смачного!
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