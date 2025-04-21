Дешево, практично та неймовірно смачно: рецепт "тієї самої" запіканки з локшиною і сиром

Запіканки – це справжній подарунок для заклопотаних господинь. Готувати їх нескладно, а зникають вони завжди на "Ура!".

Смак цієї запіканки точно знайомий кожному з дитинства. Ваші рідні точно втішаться, коли побачать її на столі, а ви не залишатимете усіх сил на кухні для приготування смачної вечері, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт запіканки з локшини та сиру

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 700 грамів сиру;

– 4 яєчні жовтки;

– 100 мілілітрів сметани;

– 200 грамів цукру;

– 5 грамів ванільного цукру;

– дрібка солі;

– 200 грамів локшини;

– 30 грамів вершкового масла;

– панірувальні сухарі;

– лимонна цедра до смаку.

Приготування:

Зваріть локшину в підсоленій воді до повної готовності. У глибокій мисці змішайте сир із жовтками, додайте сіль, лимонну цедру, цукор, ванільний цукор і сметану. Збивайте до утворення гладкої, однорідної маси. Додайте до сирної суміші охолоджену локшину й ретельно перемішайте. Форму для запікання змастіть вершковим маслом і притрусіть панірувальними сухарями. Викладіть отриману масу у форму, верх змастіть яєчним жовтком. Випікайте страву в духовці, розігрітій до 160 – 170 градусів, упродовж 40 – 50 хвилин, поки не з’явиться апетитна рум’яна скоринка.

Смачного!

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