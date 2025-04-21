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21 квітня, 22:24
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Дешево, практично та неймовірно смачно: рецепт "тієї самої" запіканки з локшиною і сиром

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Запіканки – це справжній подарунок для заклопотаних господинь. Готувати їх нескладно, а зникають вони завжди на "Ура!".

Смак цієї запіканки точно знайомий кожному з дитинства. Ваші рідні точно втішаться, коли побачать її на столі, а ви не залишатимете усіх сил на кухні для приготування смачної вечері, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт запіканки з локшини та сиру 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 700 грамів сиру;
– 4 яєчні жовтки;
– 100 мілілітрів сметани;
– 200 грамів цукру;
– 5 грамів ванільного цукру;
– дрібка солі;
– 200 грамів локшини;
– 30 грамів вершкового масла;
– панірувальні сухарі;
– лимонна цедра до смаку. 

Приготування

  1. Зваріть локшину в підсоленій воді до повної готовності.
  2. У глибокій мисці змішайте сир із жовтками, додайте сіль, лимонну цедру, цукор, ванільний цукор і сметану. Збивайте до утворення гладкої, однорідної маси.
  3. Додайте до сирної суміші охолоджену локшину й ретельно перемішайте.
  4. Форму для запікання змастіть вершковим маслом і притрусіть панірувальними сухарями.
  5. Викладіть отриману масу у форму, верх змастіть яєчним жовтком.
  6. Випікайте страву в духовці, розігрітій до 160 – 170 градусів, упродовж 40 – 50 хвилин, поки не з’явиться апетитна рум’яна скоринка.

Смачного!

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