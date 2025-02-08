Витончена вечеря за лічені хвилини: запіканка як з ресторану на всю сім'ю

Запіканка – це прекрасний спосіб легко і без зусиль нагодувати усю сім'ю. А деякі рецепти і взагалі створять враження, що ви подали ресторанну страву.

Якщо ви хочете зібрати за столом усю сім'ю, то ніщо не зробить це краще за аромат смачної страви. 24 Канал пропонує приготувати смачну запіканку за рецептом Beszamel, яка потішить смаком та естетикою.

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Рецепт запіканки

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 200 грамів бекону;

– 200 грамів ковбаси (або іншого м’яса);

– 1 цибулина;

– 2 яйця;

– 100 мілілітрів вершків (мінімум 30%);

– 100 грамів тертого сиру гауда;

– спеції – до смаку.

Приготування:

Картоплю очищуємо та відварюємо до готовності. Щоб прискорити процес, перед варінням її можна нарізати скибочками. М'ясо, бекон та цибулю нарізаємо дрібними кубиками. Обсмажуємо бекон на сковороді до золотистого кольору, потім додаємо м'ясо та цибулю. Смажимо до готовності м'яса. Форму для запікання змащуємо олією. Викладаємо шар картоплі, посипаємо спеціями до смаку та додаємо половину м'ясної начинки та тертого сиру. Повторюємо шари: картопля, спеції, м'ясо та сир. У мисці збиваємо яйця з вершками, додаємо сіль та перець. Заливаємо запіканку яєчно-вершковою сумішшю та ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. Запікаємо до золотистої скоринки. Готову запіканку можна подавати як окрему страву, так і з різноманітними соусами або салатами.

Смачного!

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