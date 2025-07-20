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20 липня, 07:48
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Він зараз в тренді: як просто приготувати ужгородський завиванець — смачне мʼясо по-українськи

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Ужгородський завиванець – це традиційна українська страва, яку повинен спробувати кожен. 
  • Це чудова альтернатива повсякденним котлетам або відбивним. 

Ужгородський завиванець – це чудова можливість насолодитися особливим українським колоритом. Ця соковита мʼясна насолода нікого не залишає байдужим.

Ця страва підкорить вас з першого ж шматочка – саме так вона працює вже кілька століть. Ніжне та соковите мʼясо, збагачене додатковими інгредієнтами, перетворять на свято навіть звичайний будній день, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Команчі".

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Рецепт завиванця по-ужгородськи 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4 

Інгредієнти
– 500 грамів яловичини;
– 100 грамів шпику;
– 3 яйця;
– 1 столова ложка смальцю;
– 1 солоний огірок;
– 1 велика картоплина;
– 1 столова ложка петрушки;
– 1 столова ложка кропу;
– 2 столові ложки борошна;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Виріжте 4 пласкі шматки мʼяса. Видаліть плівки, ретельно відбийте, приправте сіллю та меленим перцем.

  2. На кожен шматок викладіть кілька скибочок солоного огірка, частинки звареного круто яйця, тонкі смужки шпику, а також соломку зі свіжої сирої картоплі.

  3. Згорніть кожен шматок у щільний рулет, закріпіть ниткою. Змастіть яйцем, обваляйте в борошні й обсмажте з усіх боків на розпеченому смальці до золотистої скоринки.

  4. Потім перекладіть рулетики у глибоку каструлю, залийте гарячою водою або бульйоном так, щоб рідина повністю покривала м’ясо. Накрийте кришкою та тушкуйте на слабкому вогні до м’якості.

  5. Подавайте рулетики з тушкованою або запеченою картоплею, щедро поливши страву ароматною підливою, що залишилася після гасіння.

Смачного!

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