Як висушити цибулю на зиму, щоб вона зберегла аромат: зелень не пропаде даремно

Зелена цибуля в сезон швидко наростає пучками, але у свіжому вигляді довго не лежить. Частину зручно одразу пустити в салати чи супи, а решту – підготувати на зиму, щоб не викидати зайве.

Сушіння добре підходить для такої заготовки, бо цибуля займає мало місця й потім легко повертається в повсякденне готування. Головне – добре обсушити пір’я перед дегідратором і дати йому висохнути до кінця, повідомляє Смачний рецепт.

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Як зберегти цибулю на зиму?

Час 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– зелене пір’я цибулі.

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Приготування: