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25 червня, 13:05
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Як висушити цибулю на зиму, щоб вона зберегла аромат: зелень не пропаде даремно

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Зелена цибуля в сезон швидко наростає пучками, але у свіжому вигляді довго не лежить. Частину зручно одразу пустити в салати чи супи, а решту – підготувати на зиму, щоб не викидати зайве.

Сушіння добре підходить для такої заготовки, бо цибуля займає мало місця й потім легко повертається в повсякденне готування. Головне – добре обсушити пір’я перед дегідратором і дати йому висохнути до кінця, повідомляє Смачний рецепт.

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Як зберегти цибулю на зиму?

  • Час 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– зелене пір’я цибулі.

Яким способом найкраще сушити цибулю: дивіться відео

Приготування: 

  1. Зелену цибулю добре помийте та обсушіть. Після цього складіть пір’я рівними пучками, щоб його було зручніше нарізати.
  2. Зріжте непотрібні або грубі частини, а решту поріжте невеликими шматочками.
  3. Якщо в дегідраторі немає спеціальних силіконових підкладок, застеліть решітки пергаментом, щоб нарізана цибуля не провалювалася крізь отвори. Рівномірно розкладіть зелень по всіх решітках тонким шаром.
  4. Поставте решітки в дегідратор, закрийте його та увімкніть температуру 55 градусів. Спочатку можна виставити 10 годин, але через соковитість цибулі сушіння може тривати довше.
  5. У цьому випадку цибуля повністю висушилася за 13 годин при 55 градусах.
  6. Готову сушену цибулю пересипте в чисту суху банку або контейнер із кришкою. Із підготовленої порції вийшло 117 грамів сушеної зеленої цибулі.
  7. Таку заготовку зручно додавати до бульйонів, супів та інших домашніх страв.

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