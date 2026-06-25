Сушка хорошо подходит для такой заготовки, так как лук занимает мало места и потом легко используется в повседневном приготовлении пищи. Главное – хорошо обсушить перья перед сушкой и дать им полностью высохнуть, сообщает Angelina Zinkovaaa.

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Как сохранить лук на зиму?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– зелёные перья лука.

Каким способом лучше всего сушить лук: смотрите видео

Приготовление: