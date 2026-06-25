Сушіння добре підходить для такої заготовки, бо цибуля займає мало місця й потім легко повертається в повсякденне готування. Головне – добре обсушити пір’я перед дегідратором і дати йому висохнути до кінця, повідомляє Смачний рецепт.
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Як зберегти цибулю на зиму?
- Час 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– зелене пір’я цибулі.
Яким способом найкраще сушити цибулю: дивіться відеоЧитайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Приготування:
- Зелену цибулю добре помийте та обсушіть. Після цього складіть пір’я рівними пучками, щоб його було зручніше нарізати.
- Зріжте непотрібні або грубі частини, а решту поріжте невеликими шматочками.
- Якщо в дегідраторі немає спеціальних силіконових підкладок, застеліть решітки пергаментом, щоб нарізана цибуля не провалювалася крізь отвори. Рівномірно розкладіть зелень по всіх решітках тонким шаром.
- Поставте решітки в дегідратор, закрийте його та увімкніть температуру 55 градусів. Спочатку можна виставити 10 годин, але через соковитість цибулі сушіння може тривати довше.
- У цьому випадку цибуля повністю висушилася за 13 годин при 55 градусах.
- Готову сушену цибулю пересипте в чисту суху банку або контейнер із кришкою. Із підготовленої порції вийшло 117 грамів сушеної зеленої цибулі.
- Таку заготовку зручно додавати до бульйонів, супів та інших домашніх страв.