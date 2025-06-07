Що приготувати на Зелені свята: 5 рецептів до святкового столу

У 2025 році українці відзначатимуть велике релігійне свято Трійці у неділю, 8 червня. Воно завжди припадає на 50-й день після Великодня і відоме також як Зелені свята.

Після церковних служб родини збираються разом на святковий обід. Столи прикрашають різноманітними стравами, адже в цей день немає посту. З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку рецептів, які допоможуть господиням приготувати незабутнє меню на Трійцю. Читайте також Збережіть, щоб мати під рукою на вихідні: 3 найкращі маринади для м'яса Меню на Трійцю Холодне Салат з редискою, шинкою та сиром Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4 Інгредієнти:

– 250 грамів редиски;

– 4 яйця;

– 150 грамів твердого сиру;

– 200 грамів шинки;

– зелена цибуля;

– майонез;

– сіль – на смак. Приготування: Помийте редиску, натріть на грубу тертку. Яйця відваріть, остудіть та натріть на дрібну тертку.

Шинку наріжте соломкою, твердий сир натріть на грубу тертку. Помийте зелену цибулю й подрібніть.

Візьміть тарілку, викладіть на неї першим шаром шинку, після цього змастіть майонезом. Далі викладайте яйця й змащуйте шар яєць майонезом.

Після того викладіть шар зеленої цибулі, змастіть майонезом, зверху – натертий сир, далі майонез, а верхнім шаром викладіть редиску. Салат готовий. Готово! Основні страви Рулетики з курячого філе, сиру та бекону Час: 1 година

1 година Порції: 8 Інгредієнти:

– 2 курячих філе;

– 100 грамів крем-сиру;

– 150 грамів моцарели;

– 150 грамів нарізаного бекону;

– 100 грамів сиру будь-якого;

– сіль та спеції – на смак. Приготування: Візьміть філе, помийте, просушіть й розріжте навпіл та гарно відбийте. Посоліть, поперчіть. Можна додати мікс спецій до курки.

Помийте кріп й наріжте дрібненько. Додайте його до крем-сиру й добре перемішайте.

Змастіть філе крем-сиром. Зверху на змащене філе викладіть нарізані шматочки моцарели.

Загорніть все у рулетик. Після цього візьміть рулетик та обгорніть його беконом.

Викладіть їх у форму для запікання та поставте у розігріту духовку до 180 градусів й запікайте протягом 40 хвилин. За 5 хвилин до готовності посипте натертим сиром.

Рулетики з курячого філе, сиру та бекону / Фото Hillstreet Молода картопля Час: 30 – 35 хвилин

30 – 35 хвилин Порції: 4 – 5 Інгредієнти:

– 1 кілограм молодої картоплі;

– 1 дрібка солі;

– 3 зубчики часнику;

– 1 лавровий лист;

– 6 горошин чорного перцю;

– 1 цибулина;

– 20 грамів вершкового масла;

– 150 грамів сметани;

– 1 чайна ложка борошна;

– 1 пучок кропу;

– чорний мелений перець – на смак. Приготування: Молоді бульби пошкребіть або ретельно помийте з губкою. Наріжте середніми шматочками. Викладіть у каструлю, додайте 2 зубці часнику, лавровий лист, горошини перцю і дрібку солі. Залийте окропом.

Поставте на вогонь. Коли вода закипить, зменште потужність до середньої та варіть приблизно 15 – 20 хвилин – до м'якості, але без розвалювання.

Цибулину наріжте дрібно та обсмажте на вершковому маслі. Коли вона стане золотистою, додайте борошно, перемішайте й обсмажуйте ще 1 хвилину.

Додайте до неї сметану. Завдяки борошну вона не згорнеться навіть на сильному вогні. Тушкуйте кілька хвилин до загустіння та додайте зціджену картоплю.

Пропустіть 2 зубчики часнику через прес, посічений кріп, щіпку меленого перцю та трішки солі. Все акуратно перемішайте, прогрійте 2 – 3 хвилини. Можна смакувати. Готово! Десерт Полуничний чизкейк без випічки Час: 25 хвилин (6 – 8 годин на застигання)

25 хвилин (6 – 8 годин на застигання) Порції: 8 Інгредієнти:

– 500 грамів грецького йогурту;

– 400 мілілітрів вершків 30%;

– 200 грамів полуниці;

– 1 склянка цукру;

– 6 чайних ложок желатину.



Для прикрашання:

– 1 упаковка желе;

– 70 грамів полуниці. Приготування: Подрібніть блендером свіжу полуницю, щоб утворилася однорідна маса.

У каструлі нагрійте на повільному вогні йогурт, вершки та цукор, помішуючи, поки цукор повністю не розчиниться. Але не закип'ятіть.

Ретельно розчиніть желатин у невеликій кількості гарячої води, потім влийте його у суміш. Все перемішайте ложкою, а потім додайте подрібнену полуницю, ще раз перемішайте.

Перелийте масу у тверду круглу форму, яку попередньо охолодили. Помістіть в холодильник на кілька годин до повного застигання.

Коли чизкейк застигне, зробіть желе, дайте йому остигнути та полийте ним верх чизкейка. Прикрасьте порізаною полуницею та знову до холодильника до повного застигання. Смачного! Напій Домашній лимонад Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 4 Інгредієнти:

– лимон;

– 50 грамів м'яти;

– 1 літр спрайта;

– лід. Приготування: Збийте в блендері лимон і м'яту. Процідіть через марлю.

Додайте спрайт та багато льоду.

Подавайте у графині або розлийте порційно та прикрасьте шматочками лимона та листям м'яти. Готово! Також смакуватиме: пляцок "Лісовий мох" – найкращий вибір для святкування Зелених свят.