Що приготувати на Зелені свята: 5 рецептів до святкового столу
- 8 червня українці святкуватимуть Трійцю. В цей день сім'ї по всій країні зберуться за святковим столом – гостей можна здивувати чимось новеньким.
- У цьому допоможе добірка рецептів, в якій знайдете салат, 2 основні страви, десерт та напій.
У 2025 році українці відзначатимуть велике релігійне свято Трійці у неділю, 8 червня. Воно завжди припадає на 50-й день після Великодня і відоме також як Зелені свята.
Після церковних служб родини збираються разом на святковий обід. Столи прикрашають різноманітними стравами, адже в цей день немає посту. З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку рецептів, які допоможуть господиням приготувати незабутнє меню на Трійцю.
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Меню на Трійцю
Холодне
Салат з редискою, шинкою та сиром
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів редиски;
– 4 яйця;
– 150 грамів твердого сиру;
– 200 грамів шинки;
– зелена цибуля;
– майонез;
– сіль – на смак.
Приготування:
- Помийте редиску, натріть на грубу тертку. Яйця відваріть, остудіть та натріть на дрібну тертку.
- Шинку наріжте соломкою, твердий сир натріть на грубу тертку. Помийте зелену цибулю й подрібніть.
- Візьміть тарілку, викладіть на неї першим шаром шинку, після цього змастіть майонезом. Далі викладайте яйця й змащуйте шар яєць майонезом.
- Після того викладіть шар зеленої цибулі, змастіть майонезом, зверху – натертий сир, далі майонез, а верхнім шаром викладіть редиску. Салат готовий.
Готово!
Основні страви
Рулетики з курячого філе, сиру та бекону
- Час: 1 година
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 2 курячих філе;
– 100 грамів крем-сиру;
– 150 грамів моцарели;
– 150 грамів нарізаного бекону;
– 100 грамів сиру будь-якого;
– сіль та спеції – на смак.
Приготування:
- Візьміть філе, помийте, просушіть й розріжте навпіл та гарно відбийте. Посоліть, поперчіть. Можна додати мікс спецій до курки.
- Помийте кріп й наріжте дрібненько. Додайте його до крем-сиру й добре перемішайте.
- Змастіть філе крем-сиром. Зверху на змащене філе викладіть нарізані шматочки моцарели.
- Загорніть все у рулетик. Після цього візьміть рулетик та обгорніть його беконом.
- Викладіть їх у форму для запікання та поставте у розігріту духовку до 180 градусів й запікайте протягом 40 хвилин. За 5 хвилин до готовності посипте натертим сиром.
Рулетики з курячого філе, сиру та бекону / Фото Hillstreet
Молода картопля
- Час: 30 – 35 хвилин
- Порції: 4 – 5
Інгредієнти:
– 1 кілограм молодої картоплі;
– 1 дрібка солі;
– 3 зубчики часнику;
– 1 лавровий лист;
– 6 горошин чорного перцю;
– 1 цибулина;
– 20 грамів вершкового масла;
– 150 грамів сметани;
– 1 чайна ложка борошна;
– 1 пучок кропу;
– чорний мелений перець – на смак.
Приготування:
- Молоді бульби пошкребіть або ретельно помийте з губкою. Наріжте середніми шматочками. Викладіть у каструлю, додайте 2 зубці часнику, лавровий лист, горошини перцю і дрібку солі. Залийте окропом.
- Поставте на вогонь. Коли вода закипить, зменште потужність до середньої та варіть приблизно 15 – 20 хвилин – до м'якості, але без розвалювання.
- Цибулину наріжте дрібно та обсмажте на вершковому маслі. Коли вона стане золотистою, додайте борошно, перемішайте й обсмажуйте ще 1 хвилину.
- Додайте до неї сметану. Завдяки борошну вона не згорнеться навіть на сильному вогні. Тушкуйте кілька хвилин до загустіння та додайте зціджену картоплю.
- Пропустіть 2 зубчики часнику через прес, посічений кріп, щіпку меленого перцю та трішки солі. Все акуратно перемішайте, прогрійте 2 – 3 хвилини. Можна смакувати.
Готово!
Десерт
Полуничний чизкейк без випічки
- Час: 25 хвилин (6 – 8 годин на застигання)
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 500 грамів грецького йогурту;
– 400 мілілітрів вершків 30%;
– 200 грамів полуниці;
– 1 склянка цукру;
– 6 чайних ложок желатину.
Для прикрашання:
– 1 упаковка желе;
– 70 грамів полуниці.
Приготування:
- Подрібніть блендером свіжу полуницю, щоб утворилася однорідна маса.
- У каструлі нагрійте на повільному вогні йогурт, вершки та цукор, помішуючи, поки цукор повністю не розчиниться. Але не закип'ятіть.
- Ретельно розчиніть желатин у невеликій кількості гарячої води, потім влийте його у суміш. Все перемішайте ложкою, а потім додайте подрібнену полуницю, ще раз перемішайте.
- Перелийте масу у тверду круглу форму, яку попередньо охолодили. Помістіть в холодильник на кілька годин до повного застигання.
- Коли чизкейк застигне, зробіть желе, дайте йому остигнути та полийте ним верх чизкейка. Прикрасьте порізаною полуницею та знову до холодильника до повного застигання.
Смачного!
Напій
Домашній лимонад
- Час: 5 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– лимон;
– 50 грамів м'яти;
– 1 літр спрайта;
– лід.
Приготування:
- Збийте в блендері лимон і м'яту. Процідіть через марлю.
- Додайте спрайт та багато льоду.
- Подавайте у графині або розлийте порційно та прикрасьте шматочками лимона та листям м'яти.
Готово!
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