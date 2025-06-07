После церковных служб семьи собираются на праздничный обед. Столы украшают разнообразными блюдами, ведь в этот день нет поста. По этому случаю 24 Канал подготовил подборку рецептов, которые помогут хозяйкам приготовить незабываемое меню на Троицу.

Читайте также Сохраните, чтобы иметь под рукой на выходные: 3 лучших маринада для мяса: 3 лучших маринада для мяса

Меню на Троицу

Холодное

Салат с редисом, ветчиной и сыром

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов редиса;

– 4 яйца;

– 150 граммов твердого сыра;

– 200 граммов ветчины;

– зеленый лук;

– майонез;

– соль – по вкусу.

Приготовление:

Помойте редиску, натрите на крупную терку. Яйца отварите, остудите и натрите на мелкую терку.

Ветчину нарежьте соломкой, твердый сыр натрите на крупную терку. Помойте зеленый лук и измельчите.

Возьмите тарелку, выложите на нее первым слоем ветчину, после этого смажьте майонезом. Далее выкладывайте яйца и смазывайте слой яиц майонезом.

После того выложите слой зеленого лука, смажьте майонезом, сверху – натертый сыр, далее майонез, а верхним слоем выложите редис. Салат готов.

Готово!

Основные блюда

Рулетики из куриного филе, сыра и бекона

Время: 1 час

1 час Порции: 8

Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– 100 граммов крем-сыра;

– 150 граммов моцареллы;

– 150 граммов нарезанного бекона;

– 100 граммов сыра любого;

– соль и специи – по вкусу.

Приготовление:

Возьмите филе, помойте, просушите и разрежьте пополам и хорошо отбейте. Посолите, поперчите. Можно добавить микс специй к курице.

Помойте укроп и нарежьте мелко. Добавьте его к крем-сыру и хорошо перемешайте.

Смажьте филе крем-сыром. Сверху на смазанное филе выложите нарезанные кусочки моцареллы.

Заверните все в рулетик. После этого возьмите рулетик и оберните его беконом.

Выложите их в форму для запекания и поставьте в разогретую духовку до 180 градусов и запекайте в течение 40 минут. За 5 минут до готовности посыпьте натертым сыром.



Рулетики из куриного филе, сыра и бекона / Фото Hillstreet

Молодой картофель

Время: 30 – 35 минут

30 – 35 минут Порции: 4 – 5

Ингредиенты:

– 1 килограмм молодого картофеля;

– 1 щепотка соли;

– 3 зубчика чеснока;

– 1 лавровый лист;

– 6 горошин черного перца;

– 1 луковица;

– 20 граммов сливочного масла;

– 150 граммов сметаны;

– 1 чайная ложка муки;

– 1 пучок укропа;

– черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:

Молодые клубни поскребите или тщательно помойте с губкой. Нарежьте средними кусочками. Выложите в кастрюлю, добавьте 2 зубца чеснока, лавровый лист, горошины перца и щепотку соли. Залейте кипятком.

Поставьте на огонь. Когда вода закипит, уменьшите мощность до средней и варите примерно 15 – 20 минут – до мягкости, но без разваливания.

Лук нарежьте мелко и обжарьте на сливочном масле. Когда он станет золотистым, добавьте муку, перемешайте и обжаривайте еще 1 минуту.

Добавьте к ней сметану. Благодаря муке она не свернется даже на сильном огне. Тушите несколько минут до загустения и добавьте сцеженный картофель.

Пропустите 2 зубчика чеснока через пресс, порубленный укроп, щепотку молотого перца и немного соли. Все аккуратно перемешайте, прогрейте 2 – 3 минуты. Можно смаковать.

Готово!

Десерт

Клубничный чизкейк без выпечки

Время: 25 минут (6 – 8 часов на застывание)

25 минут (6 – 8 часов на застывание) Порции: 8

Ингредиенты:

– 500 граммов греческого йогурта;

– 400 миллилитров сливок 30%;

– 200 граммов клубники;

– 1 стакан сахара;

– 6 чайных ложек желатина.



Для украшения:

– 1 упаковка желе;

– 70 граммов клубники.

Приготовление:

Измельчите блендером свежую клубнику, чтобы образовалась однородная масса.

В кастрюле нагрейте на медленном огне йогурт, сливки и сахар, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Но не вскипятите.

Тщательно растворите желатин в небольшом количестве горячей воды, затем влейте его в смесь. Все перемешайте ложкой, а затем добавьте измельченную клубнику, еще раз перемешайте.

Перелейте массу в твердую круглую форму, которую предварительно охладили. Поместите в холодильник на несколько часов до полного застывания.

Когда чизкейк застынет, сделайте желе, дайте ему остыть и полейте им верх чизкейка. Украсьте порезанной клубникой и снова в холодильник до полного застывания.

Приятного аппетита!

Напиток

Домашний лимонад

Время: 5 минут

5 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– лимон;

– 50 граммов мяты;

– 1 литр спрайта;

– лед.

Приготовление:

Взбейте в блендере лимон и мяту. Процедите через марлю.

Добавьте спрайт и много льда.

Подавайте в графине или разлейте порционно и украсьте кусочками лимона и листьями мяты.

Готово!

Также будет вкусно: пирог "Лесной мох" – лучший выбор для празднования Зеленых праздников.