После церковных служб семьи собираются на праздничный обед. Столы украшают разнообразными блюдами, ведь в этот день нет поста. По этому случаю 24 Канал подготовил подборку рецептов, которые помогут хозяйкам приготовить незабываемое меню на Троицу.
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Меню на Троицу
Холодное
Салат с редисом, ветчиной и сыром
- Время: 15 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов редиса;
– 4 яйца;
– 150 граммов твердого сыра;
– 200 граммов ветчины;
– зеленый лук;
– майонез;
– соль – по вкусу.
Приготовление:
- Помойте редиску, натрите на крупную терку. Яйца отварите, остудите и натрите на мелкую терку.
- Ветчину нарежьте соломкой, твердый сыр натрите на крупную терку. Помойте зеленый лук и измельчите.
- Возьмите тарелку, выложите на нее первым слоем ветчину, после этого смажьте майонезом. Далее выкладывайте яйца и смазывайте слой яиц майонезом.
- После того выложите слой зеленого лука, смажьте майонезом, сверху – натертый сыр, далее майонез, а верхним слоем выложите редис. Салат готов.
Готово!
Основные блюда
Рулетики из куриного филе, сыра и бекона
- Время: 1 час
- Порции: 8
Ингредиенты:
– 2 куриных филе;
– 100 граммов крем-сыра;
– 150 граммов моцареллы;
– 150 граммов нарезанного бекона;
– 100 граммов сыра любого;
– соль и специи – по вкусу.
Приготовление:
- Возьмите филе, помойте, просушите и разрежьте пополам и хорошо отбейте. Посолите, поперчите. Можно добавить микс специй к курице.
- Помойте укроп и нарежьте мелко. Добавьте его к крем-сыру и хорошо перемешайте.
- Смажьте филе крем-сыром. Сверху на смазанное филе выложите нарезанные кусочки моцареллы.
- Заверните все в рулетик. После этого возьмите рулетик и оберните его беконом.
- Выложите их в форму для запекания и поставьте в разогретую духовку до 180 градусов и запекайте в течение 40 минут. За 5 минут до готовности посыпьте натертым сыром.
Рулетики из куриного филе, сыра и бекона / Фото Hillstreet
Молодой картофель
- Время: 30 – 35 минут
- Порции: 4 – 5
Ингредиенты:
– 1 килограмм молодого картофеля;
– 1 щепотка соли;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 лавровый лист;
– 6 горошин черного перца;
– 1 луковица;
– 20 граммов сливочного масла;
– 150 граммов сметаны;
– 1 чайная ложка муки;
– 1 пучок укропа;
– черный молотый перец – по вкусу.
Приготовление:
- Молодые клубни поскребите или тщательно помойте с губкой. Нарежьте средними кусочками. Выложите в кастрюлю, добавьте 2 зубца чеснока, лавровый лист, горошины перца и щепотку соли. Залейте кипятком.
- Поставьте на огонь. Когда вода закипит, уменьшите мощность до средней и варите примерно 15 – 20 минут – до мягкости, но без разваливания.
- Лук нарежьте мелко и обжарьте на сливочном масле. Когда он станет золотистым, добавьте муку, перемешайте и обжаривайте еще 1 минуту.
- Добавьте к ней сметану. Благодаря муке она не свернется даже на сильном огне. Тушите несколько минут до загустения и добавьте сцеженный картофель.
- Пропустите 2 зубчика чеснока через пресс, порубленный укроп, щепотку молотого перца и немного соли. Все аккуратно перемешайте, прогрейте 2 – 3 минуты. Можно смаковать.
Готово!
Десерт
Клубничный чизкейк без выпечки
- Время: 25 минут (6 – 8 часов на застывание)
- Порции: 8
Ингредиенты:
– 500 граммов греческого йогурта;
– 400 миллилитров сливок 30%;
– 200 граммов клубники;
– 1 стакан сахара;
– 6 чайных ложек желатина.
Для украшения:
– 1 упаковка желе;
– 70 граммов клубники.
Приготовление:
- Измельчите блендером свежую клубнику, чтобы образовалась однородная масса.
- В кастрюле нагрейте на медленном огне йогурт, сливки и сахар, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Но не вскипятите.
- Тщательно растворите желатин в небольшом количестве горячей воды, затем влейте его в смесь. Все перемешайте ложкой, а затем добавьте измельченную клубнику, еще раз перемешайте.
- Перелейте массу в твердую круглую форму, которую предварительно охладили. Поместите в холодильник на несколько часов до полного застывания.
- Когда чизкейк застынет, сделайте желе, дайте ему остыть и полейте им верх чизкейка. Украсьте порезанной клубникой и снова в холодильник до полного застывания.
Приятного аппетита!
Напиток
Домашний лимонад
- Время: 5 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– лимон;
– 50 граммов мяты;
– 1 литр спрайта;
– лед.
Приготовление:
- Взбейте в блендере лимон и мяту. Процедите через марлю.
- Добавьте спрайт и много льда.
- Подавайте в графине или разлейте порционно и украсьте кусочками лимона и листьями мяты.
Готово!
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