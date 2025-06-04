24 Канал со ссылкой на шеф-повара Эктора Хименеса-Браво делится 3 лучшими маринадами для мяса. Эти вкусовые комбинации сделают любое мясо или овощи особенными!

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3 лучших маринада для мяса

Маринад 1: пряная классика

Ингредиенты:

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 столовая ложка сока лайма или лимона;

– 1 чайная ложка хлопьев чили;

– 1 столовая ложка копченой паприки;

– 1 чайная ложка зиры;

– чеснок;

– 1 чайная ложка сушеного лука;

– 1 чайная ложка кориандра;

– 2 столовые ложки соевого соуса;

– соль и перец – по вкусу;

– сок одного апельсина.

Маринад 2: азиатский стиль со шрирачей

Ингредиенты:

– 2 столовые ложки шрирачи;

– 2 столовые ложки меда;

– 1 столовая ложка сока лайма;

– 1 столовая ложка рисового уксуса;

– 2 столовые ложки соевого соуса;

– 1 чайная ложка сушеного чеснока;

– 1 столовая ложка свежего имбиря;

– 1 столовая ложка черного перца.

Маринад 3: лимонно-чесночный

Ингредиенты:

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 столовая ложка сока лимона;

– цедра лимона – по вкусу;

– 1 чайная ложка измельченного чеснока;

– 1 столовая ложка сушеной петрушки;

– соль и перец – по вкусу.

А идеальным дополнением к мясу будет битый редис – непременно приготовьте.