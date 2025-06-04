24 Канал со ссылкой на шеф-повара Эктора Хименеса-Браво делится 3 лучшими маринадами для мяса. Эти вкусовые комбинации сделают любое мясо или овощи особенными!
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3 лучших маринада для мяса
- Маринад 1: пряная классика
Ингредиенты:
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка сока лайма или лимона;
– 1 чайная ложка хлопьев чили;
– 1 столовая ложка копченой паприки;
– 1 чайная ложка зиры;
– чеснок;
– 1 чайная ложка сушеного лука;
– 1 чайная ложка кориандра;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– соль и перец – по вкусу;
– сок одного апельсина.
- Маринад 2: азиатский стиль со шрирачей
Ингредиенты:
– 2 столовые ложки шрирачи;
– 2 столовые ложки меда;
– 1 столовая ложка сока лайма;
– 1 столовая ложка рисового уксуса;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 1 чайная ложка сушеного чеснока;
– 1 столовая ложка свежего имбиря;
– 1 столовая ложка черного перца.
- Маринад 3: лимонно-чесночный
Ингредиенты:
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка сока лимона;
– цедра лимона – по вкусу;
– 1 чайная ложка измельченного чеснока;
– 1 столовая ложка сушеной петрушки;
– соль и перец – по вкусу.
А идеальным дополнением к мясу будет битый редис – непременно приготовьте.